Olivi por situación de Colo Colo: "A veces hay que dar un paso atrás, como hizo River"

Mauro Olivi, ex delantero de Colo Colo, dice que sigue de lejos al equipo y que espera que se salve del descenso, aunque cree que el club podría tomar el ejemplo de River Plate.

"Sé que Colo Colo salió del fondo de la tabla. Espero que se salve y, si no, capaz que tengan que hacer lo que hizo River Plate. A veces hay que dar un paso atrás para volver a pisar con fuerza", señaló en LUN.

Eso sí, señaló:"El tema es cómo reaccionan los hinchas que se sacan la cresta toda la semana y esperan que Colo Colo gane el domingo".

Sobre su paso por el Cacique recordó: "Justo nos encontramos con ese equipo de la U que ganaba todo. Recuerdo que en unos playoffs que vencimos en la ida y despúes nos golearon en la vuelta. Uno notaba que ellos tenían claro lo que hacían y no se desesperaban para dar vuelta la llave".

En cuanto a su desempeño, sostuvo: "Claro que hay una autocrícia de mi parte, pero en ese tiempo no funcionaba nada. Ni las individualidades, ni los técnicos o dirigentes. Entonces, cuando pasa eso, es difícil hacer bien las cosas y eso que llegaron buenos jugadores. No se nos dio nada. Igual fui campeón con el club cuando llegó el Tanque Paredes y ganamos la estrella 30".

Finalmente, Olivi reconoció que durante su estadía en Colo Colo, frecuentó las fiestas: "Hay cosas que uno ya no quiere ni acordarse, pero claro que a uno lo cargaban porque salía. Mira, yo siempre salía pero respetando los márgenes. Nunca salía el día anterior o dos días antes que jugáramos. Y no me justifico para nada. Cuando uno es joven y con algo de guita dan ganas de salir, pero jamás lo hice previo a un partido ni tampoco llegaba con álito alcohólico. Pero había cosas que nunca entendí".