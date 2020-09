Mauro Olivi pronostica el Superclásico: “Espero no ser mufa, pero a la U le va a costar muchísimo ganarle a Colo Colo”

A Mauro Olivi le tocó estar en cancha la última vez que Universidad de Chile venció a Colo Colo por un Superclásico: fue el 5 de mayo de 2013 en el Estadio Nacional cuando, con Charles Aránguiz como gran figura, el Romántico Viajero se impuso por 3-2 a los albos.

En la ocasión, el Pampa le dio el pase gol a José Pedro Fuenzalida para el 1-2 parcial para el equipo dirigido entonces por Hugo González de manera interina, pero el Cacique terminó siendo presa de su desesperación y terminó con Luis Mena y Carlos Muñoz expulsados además de una dolorosa derrota.

De ello han pasado siete años y el ya retirado bahiense no tenía idea que los azules no se han vuelto a imponer a los albos. “No sabía de ese dato, que hace tanto tiempo no le gana la U a Colo Colo. Pero yo creo que es un tema mental difícil para el que va ganando y perdiendo, pasa por la cabeza y se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Y va a quedar para la historia que por tanto tiempo que no haya podido ganar, es mucho tiempo”, dijo en diálogo con RedGol.

De paso, recordó que en el estadio de Colo Colo el tema se acentúa aún más, ya que ahí el chuncho no vence desde 2001. “Son cosas que son difíciles que se den y lo del Monumental peor aún. A Garrido lo siguen llamando porque marcó en el último triunfo y lo seguirán llamando”, aseveró.

“Yo no sé si en algún otro lugar del mundo ha pasado tanto tiempo de una racha. Si analizas lo de Colo Colo ante la U se genera una cosa en la cabeza que predispone mal al jugador de la U desde la semana previa. Por más que el técnico le trabaje la cabeza, ellos piensan igual: ‘tantos años, tenemos que ganar’. Te terminas presionando y resolviendo mal las cosas en el momento. La cabeza es tremenda”, complementó.

Mauro Olivi ante Johnny Herrera en el último triunfo de la U sobre Colo Colo, en 2013. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, el Pampa lanzó que “cuando se hace esta bola de nieve y se te viene la semana previa… A la U le va a costar muchísimo poder ganarle a Colo Colo. Espero no ser mufa”.

El Superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo se vivirá este domingo de septiembre a partir de las 14:00 horas y lo podrás seguir con todos los detalles a través de RedGol.