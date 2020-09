Olivi defiende al Chapa y dispara contra Castillo: "El tontiaco y boludo sale a vender humo innecesariamente"

Mauro Olivi cruzó a Nicolás Castillo y el ex jugador argentino le dijo de todo al delantero nacional, esto por la polémica de hace unas semanas en Universidad Católica tras unas declaraciones de José Pedro Fuenzalida.

El Chapa sostuvo que Colo Colo es el club más grande de Chile, la U tiene la mejor barra y Universidad Católica es la institución más sólida. Las palabras del capitán de la UC no le gustaron a Castillo y sobre reaccionó.

“Humo… Hay cosas no se pueden decir. El Chapa es así como es y no es un vende humo, es lo que es y no necesita de una declaración para que la gente lo quiera. Él dijo lo que es, la realidad”, expuso el Pampa Olivi en La Redgoleta de RedGol.

El ex compañero de Fuenzalida en Colo Colo agregó que “quizá se equivoca… no, no se equivoca, lo recontra banco en lo que dijo a morir, porque si fuéramos menos hipócritas demuestra en la cancha que es hincha de Católica y lo fue toda la vida”.

Complementa: “él dice lo que es y todo el mundo sabe que es así, pero salen unos tontiacos a liquidarlo y a vender humo, porque eso es vender humo. Está bien, llevas la camiseta de Católica, eres hincha y todo bárbaro, pero la realidad es que Colo Colo es el más grande”.

“Ni siquiera es como en Argentina que teóricamente tiene más gente, River más títulos, es más peleado. En Chile no, Colo Colo tiene más gente y más títulos. La realidad es así”, añade.

Por último, Olivi recordó que conoce muy bien al Chapa y lanzó el último golpe a Castillo. El Pampa defiende cien por ciento a Fuenzalida y desacredita al ex delantero de la UC.

“Lo dijo estando en Católica y le salió. Listo, lo dijo, está perfecto. Lo conozco y sé que no tuvo ninguna mala intención. Terminó siendo una mala pasada porque querían quitarle la jineta, pero ahí está la hipocresía de la vida, que hay cosas que no se pueden decir por más que todos lo sepan”, sostuvo.

Sentencia que “es muy derecho, muy recto. De cualquier otra persona… pero como es de buena gente el Chapa. Muchos dicen no fue inteligente, pero me molestó mucho por el Chapa. Concentré con él, sé la calidad de persona que es, y este otro boludo sale desde la loma del culo a hablar innecesariamente. Es mi modesta interpretación”.