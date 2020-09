Mauro Olivi al Pollo Véliz: "No veo al Tanque Paredes criticando a Colo Colo en el futuro cuando le vaya mal"

Mauro Olivi salió al paso de Leonardo Véliz. El Pollo es siempre uno de los más críticos con Colo Colo cuando el Cacique anda mal y hace unos días manifestó que Universidad de Chile se debería quedar con el próximo superclásico este domingo.

“No veo un esquema de juego que uno diga quién puede conducir a este equipo a la victoria. Nunca había visto un indio tan carente de mística como el que vi el domingo”, dijo Véliz a RedGol.

Y el Pampa, también en conversación con La Redgoleta de RedGol, sostuvo que “no miro demasiado, pero sé que Colo Colo perdió con Wanderers. Me acordaba de (Leonardo) Véliz, que siempre nos liquidaba a todos. Yo no sé por qué hay ex jugadores… está bien que cada uno haga su vida, pero salen a hablar cuando Colo Colo va mal y eso no nos pasó mucho, con el Pollo mucho más y me lo crucé un par de veces”.

Agregó que “es una persona súper agradable, pero después de decir esas cosas como que te fastidia. Y muchos ex jugadores”.

Incluso, Olivi ejemplificó con Esteban Paredes, asegurando que ve muy difícil que el actual capitán de Colo Colo repita actitudes como las del Pollo Véliz.

“Al Tanque Paredes, que es ídolo y está por encima de todos, no lo veo en el futuro saliendo a criticar a Colo Colo cuando le vaya mal o el 9 no haga goles”, expuso.

Sentencia que “me pone mal cuando las críticas son de ex jugadores, no lo entiendo cuando viene de ex jugadores. Es una cuestión de persona, de tener respeto. Yo no lo haría y no veo a Paredes en esa situación el día de mañana, nos ponía incómodos”.