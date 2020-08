Superclásico: Universidad de Chile busca romper siete años sin triunfos ante Colo Colo

Apenas se conoce el fixture del Torneo Nacional, tanto los hinchas de Universidad de Chile, como los de Colo Colo buscan rápidamente en qué fecha enfrentarán a su archirrival.

Es el partido más esperado y respecto del cual hay una serie de frases hechas utilizables para cualquier año, como "no importa cómo lleguen, es un clásico"; "es un partido que vale un título"; "un encuentro salva año", etc, etc, etc.

Lo cierto es que esta nueva versión del superclásico del fútbol chileno que se jugará el domingo 6 de septiembre en el Estadio Nacional tendrá una carga emocional sobre la U, y es que los universitarios no vencen a Colo Colo desde el Transición de 2013, cuando con dos goles de Duma y de Charles Aránguiz se impusieron 3-2.

Han pasado siete años de ese match y los azules no han podido derrotar al cuadro albo. Pasaron entrenadores como Marco Antonio Figueroa, Cristián Romero, Martín Lasarte, Sebastián Becaccece, Ángel Guillermo Hoyos, Frank Kudelka y Alfredo Arias y nada.

Si es por actualidades, se supone que la U llega mejor a este superclásico por llegar mejor en la tabla de posiciones y porque pese a que Palestino le arrebató los tres puntos en los minutos finales del encuentro, Colo Colo viene de caer como local ante Santiago Wanderers luego de estar dos veces arriba en el marcador.

Los albos tendrán una prueba de fuego ante Universidad de Chile pensando en su duelo ante Peñarol por Copa Libertadores, en tanto la U necesita ganar para demostrar que está para más cosas que salvarse del descenso como el año anterior.

La mesa está servida y el próximo domingo veremos si la U rompe la mala racha, o Colo Colo extiende su paternidad.