Matías Zaldivia puede ser el gran "refuerzo" de Colo Colo para el Superclásico ante la U

����‍♂️HAZARD PODRÍA DESPEDIRSE DE LA TEMPORADA����‍♂️ Tras una nueva lesión, el delantero del Real Madrid se operará esta semana y su recuperación podría demorar incluso hasta mitad de año. ¿Mala inversión?��

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 2, 2020 at 11:54am PST