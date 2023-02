Matías Catalán le da la espalda a Colo Colo y firma contrato hasta 2025 en Talleres de Córdoba

El defensor de origen argentino y nacionalidad chilena Matías Catalán fue sindicado como uno de los objetivos del entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, para la temporada 2023. Sin embargo, no sólo no llegó al Cacique, si no que además Talleres hizo uso de la opción de compra de su pase y extendió su contrato por tres temporadas.