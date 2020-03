Mario Salas quiere muchos goles y en Perú dicen que pretende llevarse a Javier Parraguez a Alianza Lima

Mario Salas encontró trabajo en Alianza Lima luego de ser despedido de Colo Colo, y el entrenador chileno empieza a pensar en su plantel, según señala la prensa peruana.

Una de las zonas de la cancha que quiere reforzar el Comandante es el ataque, y para ello mira a los albos, porque Líbero informa que tiene en carpeta al goleador de la Copa Chile, Javier Parraguez.

"Javier Parraguez, el primer recomendado de Mario Salas para el cuadro victoriano", señala el titular de la publicación incaica.

Y en su interior profundizaron que "Javier Parraguez es el nombre que ha trasladado Mario Salas a la dirigencia de Alianza Lima para reforzar el ataque íntimo. El futbolista chileno de 31 años - que actualmente milita en Colo Colo - sería uno de los refuerzos para llegar a tienda blanquiazul a mitad de año".

Pero el ex Huachipato no es el único que mira Salas, porque también pretende contar con Gabriel Costa y con el ex albo Esteban Pavez.

Alianza Lima empieza a tomar mucho sabor chileno.