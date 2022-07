Colo Colo cierra su mercado de fichajes de invierno con dos nuevas incorporaciones en sus filas. Este martes el Cacique presentó oficialmente a Marco Rojas como su refuerzo para la segunda parte de la temporada.

El Kiwi Messi se ha mantenido trabajando bajo las órdenes de Gustavo Quinteros mientras se pone a tono. Su estreno todavía está a la espera de estar en buenas condiciones, aunque el propio jugador ya adelanta la que será su primera vez con los albos.

En conferencia de prensa, Marco Rojas detalló lo que ha sido llegar a Colo Colo. "En estos momentos estoy trabajando duro para estar en el equipo en los próximos partidos. Vengo del final de temporada y tengo que acostumbrarme a entrenar, casi como una mini pretemporada y ver cómo va".

De hecho, el Kiwi Messi recalcó que se tomará con calma su estreno. "Trabajo duro día a día, semana a semana y cuando me sienta bien en lo físico, con el cuerpo técnico pensando lo mismo, estaré en la cancha. No puedo esperar".

Una de las grandes dudas con la llegada de Marco Rojas es su lugar dentro de la cancha. Aunque para el extremo, eso no es problema. "No hemos hablado mucho sobre ese tema. En mi carrera he jugado de extremo por derecha y por izquierda, también de 10. Eso dependerá del profe y del cuerpo técnico".

"Aunque si estoy en la cancha, soy feliz. Mientras pueda ayudar al equipo y mis nuevos compañeros, no es importante en qué posición. Si es de atacante, sería mejor. Pero en el medio, extremo, es igual para mí", agregó.

La adaptación de Marco Rojas en Colo Colo

Marco Rojas ha tenido sus primeros días en Colo Colo y los ha disfrutado con todo. El extremo destacó que ha sido un placer llegar al etadio Monumental y recibir el cariño del plantel, que lo recibió de la mejor manera.

"Llevo solo un par de semanas acostumbrándome y trabajando duro. Ha sido una experiencia tremenda en estas semanas, muy agradecido de mis compañeros, del cuerpo técnico y toda la gente del club. Siento un apoyo muy grande, mis compañeros me han integrado muy fácil, me estoy sintiendo más cómodo cada día y estoy agradecido de eso", explicó.

En esa misma línea, valoró el respaldo del plantel. "El cambio del país y del estilo de vida es grande, en estas primeras semanas estuvieron juntos viniendo al estadio y el hotel. Mi mente analizaba que era un cambio grande, pero aquí en el club me siento muy cómodo. Mis compañeros siempre han hablado conmigo, cada día".

"Me han ayudado con todo, me faltan palabras para decir cómo me han apoyado. Por eso estoy muy agradecido a ellos, que de seguro me seguirán apoyando. Y la gente del club también, porque han sido muy buenos conmigo y mi familia. Mi papá y mi mamá llegaron conmigo por vacaciones, con los tres han sido muy buenos", cerró.