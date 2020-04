Marco Antonio Etcheverry la rompe con polerón de Colo Colo: “Siempre está en mi corazón, igual que Chile”

Hace unos días, Marco Antonio Etcheverry removió la nostalgia noventera con sus declaraciones sobre su paso por Colo Colo, cuando dominaba la escena en Bolivia e hizo historia al llegar al Mundial de Estados Unidos 1994 con el conjunto altiplánico.

Y ahora, en contacto con Todos Somos Técnicos de CDF, el Diablo volvió a la carga: tuvo una videollamada para ser entrevistado y apareció con un polerón del Cacique.

“Siempre está en mi corazón, no sólo Colo Colo, todo Chile. Es un país hermoso, siempre me trató de maravillas, siempre me dieron cariño, dejé grandes amigos y estuve en una institución inmensa, impresionante. Tuve el orgullo de defender esa camiseta y tener ese contacto con esa hinchada espectacular”, manifestó el ex astro boliviano.

Ese polerón lo consiguió en la visita de Colo Colo a Bolívar por Copa Libertadores en 2018, donde una comitiva del Cacique estuvo con él en La Paz.

“Recuerdo mi llegada, el debut fue soñado. Debuto en un partido internacional donde hago el gol del 4-2 para seguir en competencia. Y pongo el penal definitivo para pasar a la otra fase, ante Vasco da Gama (…) Pato Yáñez, Guatón Vega, Coke Contreras, Mendoza, Margas, dos porteros como Morón y Rambo. Era un equipazo, faltaban no sé cuántas fechas y sacamos 12 puntos”, profundizó.

Marco Antonio Etcheverry en el momento en que se lesiona en 1993.

Etcheverry luego sacó el título de DT y tuvo experiencias en Aucas en 2009 y en Oriente Petrolero desde el mismo año hasta 2011. “Sería impresionante dirigir Colo Colo. Hay un sentimiento muy lindo. Viví tres años increíbles, a pesar de la lesión que sé que fue mala suerte. Todo lo que viví fue lo máximo, impresionante”, expresó.

Finalmente, se mostró conmovido al revivir su rotura de ligamentos en un Superclásico. “La lesión fue una mala suerte, le puede pasar a cualquier futbolista. Desde el día que llegué fue algo extraordinario. No la puedo ver hasta ahora, cambio la vista. Colo Colo me puso psicólogo, gente especializada desde el primer momento, se portaron una maravilla. Me hicieron una cirugía espectacular y pude jugar 12 años más”, concluyó cuando le mostraban ese video.