Marcelo Vega vuelve con sus notas y trapea el piso con Valencia, Insaurralde y Opazo tras la derrota de Colo Colo

El Torneo Nacional regresó a las canchas y con él las a estas alturas clásicas notas de Marcelo Vega en el programa Todos Somos Técnico del Canal del Fútbol. Y el Toby reprobó con deprimentes calificaciones el desempeño de Colo Colo en la derrota frente a Santiago Wanderers.

Marcelo Vega califica a los mejores y peores jugadores de los tres partidos más importantes de cada fecha y no tuvo contemplaciones con Leonardo Valencia, a quien le puso un 1,5: “No es jugador para Colo Colo, no es creación y no jugó nada. No es el mismo de antes y lo vi muy mal. El penal se lo dio Paredes”, dijo el Toby.

Tampoco se salvó Juan Manuel Insauirralde, quien recibió un 2,0 de Vega: “no tengo nada contra él, hace rato que le cuesta un montón y él lo tiene claro. Colo Colo fue un desastre”.

Por su parte Óscar Opazo no anduvo mucho mejor con un 2,3: “no cierra cuando Wanderers ataca. No es el jugador de la Copa América o de Pablo Guede. No tiene el balón, sólo corre y corre”, expuso.

El que sí se salvó en Colo Colo fue Esteban Paredes con un 6,5: “después de la vuelta tuvo tres ocasiones clarísimas, en una le da un pase a Valencia. Me gustó él y su golazo”, sentenció Vega.

Con muchas dudas tras el regreso ante Wanderers, Colo Colo debe mejorar mucho para el superclásico de este domingo contra Universidad de Chile en el Estadio Nacional, duelo programado desde las 14:00 horas.

La nota de Toby Vega a Leonardo Valencia.