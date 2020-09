Marcelo Vega: "Lo de Valencia es terrible, no debería jugar, debe solucionar sus problemas"

Marcelo Vega no tuvo filtro ante Leonardo Valencia, su actuación en el Superclásico que empataron Universidad de Chile y Colo Colo, y sus problemas personales con acusación de violencia intrafamiliar incluida.

El mundialista chileno no quiere ver más en cancha al mediapunta. "Lo de Valencia es terrible, no debería jugar, debería solucionar los problemas", sentenció el Toby en la edición especial de Todos Somos Técnicos.

Por eso, le pidió al ex jugador de Botafogo que salga del equipo, "quedarse afuera y darles la posibilidad a Matias (Fernández) o a (Carlo) Villanueva, porque no hay mediocampista y no hay alguien que asista a (Esteban) Paredes", sentenció.

Leonardo Valencia tuvo un discreto partido en el Superclásico ante Universidad de Chile. Foto: Agencia Uno

El análisis general de Vega dejó como "punto alto" a Walter Montillo. "Y a (Camilo) Moya. Los laterales no pasaron mucho, ni los de Colo Colo, ni los de la U. Controlar a (Pablo) Mouche es complicado", reflexionó.

Valencia debe enfrentar una denuncia por violencia intrafamiliar de su ex pareja y madre de sus hijos, por lo que ha estado en el centro de la polémica.

¿Qué dijo Juvenal Olmos?

Por su parte, Juvenal Olmos se quedó con los veteranos Montillo y Paredes a la hora de destacar algunos futbolistas del Superclásico.

"En cada jugada, uno los quisiera ver participando. Quería que le llegara la pelota a Montillo, porque generaba un quiebre, un amague y tenía amplitud de juego", comentó sobre el argentino.

Y para el delantero de Colo Colo, que en esta jornada anotó el gol que lo pone a la cabeza de los goleadores históricos en Superclásicos, también hubo halago.

Esteban Paredes anotó el tanto colocolino en el Superclásico 187. Foto: Agencia Uno

"Cuando tenía la pelota Colo Colo, quería que la tocara Paredes. Hizo buenos movimientos y definió de maravillas", valoró el ex seleccionado nacional.

Y finalmente, hizo un cuestionamiento a los jugadores jóvenes. "Les faltó ímpetu, no hacerle caso a las instrucciones, que a veces los técnicos coartan los equipos", subrayó.

"Me llamó mucho la atención la poca participación de muchos jugadores que están con campo abierto a lo que viene, Eliminatorias, Copa América. Uno esperaría un revulsivo entre ellos", sentenció.