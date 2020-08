Escalofriante denuncia de la ex pareja de Leonardo Valencia: "Me puso una pistola en la cabeza"

La ex pareja de Leonardo Valencia, Valeria Pérez, sumó nuevos detalles de su acusación al jugador de Colo Colo por violencia física y psicológica. En conversación con El Desconcierto, la mujer asegura que el volante incluso la amenazó con un arma de fuego cuando se desempeñaba en Palestino.

“Un día llegó con una pistola a la casa y me la puso en la cabeza. Me quería matar, mi hijo le gritó que no, ahí él bajó la pistola. Eso no lo denuncié porque tenía miedo que me fuera a matar. En esa época peleábamos porque yo le reclamaba que salía mucho. Le decía que se hiciera cargo de su familia, que dejara de salir con ellos, yo le daba consejos en buena y él se emputecía”, dijo Pérez.

Agregó que “pensé que me podía matar porque la pistola tenía balas. La cargó frente a mí. El temor era total”.

Ya en Brasil, afirma que cuando pertenecía a Botafogo “un día se enojó y me tiró un Nintendo Wii en la cabeza. Yo me agaché y él hizo un hoyo en la pared. Antes de eso, también me quebró el teléfono, me pateó en el suelo, me sacó cresta y media. Eso fue un día antes de viajar a Chile de vacaciones por dos semanas. Recuerdo que el chofer que teníamos me dijo que no lo denunciara”.

Incluso el testimonio de Pérez incluye al representante Fernando Felicevich como en medio de una de las peleas con Valencia: “me dijo que iba a solucionar todo. A los cinco minutos me llama de nuevo y me dice ‘mañana te vas al Marriot con tus niños’. A los tres días me empieza a llamar (Claudio Lagos, que trabaja para Felicevich) pidiéndome que aceptara a Leo en el hotel o que si no lo iba a dejar de pagar y que me quedaría en la calle. Tuve que aceptarlo”.

Leonardo Valencia en Colo Colo.

Por último, Valeria Pérez manifestó que muchas mujeres le han enviado mensajes alentándola y para felicitarla por su valentía de sacar la voz, aclarando que varias son mujeres de otros futbolistas.

“Me dicen que están viviendo lo que viví yo. Que algunos son súper violentos y que es bueno que yo haga esto porque al fin se van a dar cuenta que estar con un futbolista no es la gran cosa. Porque todo el mundo piensa que estar con ellos es como ganarse el loto, pero no es así. Algunas de ellas incluso son parejas de futbolistas muy conocidos, de esos que siempre están en la selección, los que ganaron la Copa América”, sentencia.

Si eres víctima o testigo de una situación de violencia contra la mujer, comunícate por los siguientes canales.