Marcelo Vega: "Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Yo jugaba como Maradona”

Marcelo Vega no tiene pelos en la lengua y así lo demostró cuando era jugador y ahora en su nuevo rol de comentarista.

En entrevista con La Últimas Noticias, el Tobi fue consultado por Jorge Valdivia, pero devolvió una respuesta que nadie esperaba. “Por supuesto. Él me gusta mucho, porque es distinto, pero no está a mi altura. Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Yo jugaba como Maradona”, aseguró sin rodeos.

Vega además cree que los jugadores de su generación era mucho mejores que los de hoy. "Estoy convencido de que los jugadores de antes éramos mejores que los actuales. El problema eran los entrenadores, por lo menos hasta Nelson (Acosta), que nunca se atrevían a jugar al ataque. Vidal, Bravo, Alexis, Medel tuvieron la fortuna de tener entrenadores como Bielsa”, argumentó.

El ex mediocampista de Unión Española contó una anécdota sobre el proceso rumbo a Francia 1998, en el partido frente a Perú que se disputó en el Estadio Nacional. “Íbamos ganando muy ajustado y me empecé a poner nervioso. A Zamorano, quien estaba lesionado, pero en la banca, le dije que había que sacar a un jugador, ponerme a mí y cambiar el sistema táctico. Le conté mi idea al Pelado, la aceptó y me dijo que calentara. Cuando lo estaba haciendo me desgarré, pero me quedé callado, entré y ganamos el partido”, cerró.