Marcelo Rambo Ramírez: "Yo creo que es imposible que descienda Colo Colo"

Marcelo Rambo Ramírez le dedicó una vida a Colo Colo. Por eso, hoy siente como propio el duro momento que vive el cuadro albo, último en la tabla de posiciones y con el farolillo rojo del descenso encendido. Aunque el histórico arquero albo se niega a creerlo.

"Yo creo que es imposible que baje Colo Colo. No por una cuestión de que uno lo sienta, si no que porque tiene buen equipo. Si tú ves las formaciones desde principios de año, jugador por jugador, es mucho más que la mayoría de los equipos del fútbol chileno", asegura el ex golero.

En conversación con La Redgoleta de Redgol, el campeón de América ve la luz al final del camino. "Yo creo que si le ganan el partido a La Católica se van a ir derechos, si tienen buenos jugadores", advierte.

"Lo que pasa es que los jugadores han vivido y han tenido un montón de problemas y situaciones, que los han llevado a este estado donde les está costando mucho. Han perdido confianza y seguridad, pero eso cambiará con un par de partidos que puedan ganar", grafica.

Contra la UC es un clásico, sin duda



Curiosamente, un clásico contra Universidad Católica fue el último partido de Marcelo Ramírez como profesional, en 2001. "No me gustan los partidos de despedida, me lo ofrecieron, pero no. Yo quería salir así. En un partido por competencia", recuerda.

"Fue contra la Católica y nunca más jugué. Yo sabía que me retiraba. Era mi partido de despedida y lo viví intensamente, a cancha llena y ganando 2-0. Sabía que nunca más me iba a vestir de corto, que no saldría más a la cancha a jugar por algo", relata.

Por eso, le gusta el desafío de este sábado en San Carlos de Apoquindo. "Sin duda es un clásico jugar contra La Católica. Con la U y Cobreloa son partidos que tienen algo especial y que tú sabes que hay una rivalidad eterna", sentencia.

"Es un partido que para el jugador y para el hincha es muy importante ganar. Por lo general se están peleando cosas importantes y es un clásico sin dudas. En esto no hay favoritos, aunque uno vaya puntero y Colo Colo esté último", complementa.

Marcelo Rambo Ramírez fue un histórico de la última década del Siglo XX en Colo Colo. Foto: Don Balón

La apuesta de Jorge Valdivia



Otro hito en el duelo entre la UC y Colo Colo es la posibilidad de que debute oficialmente Jorge Valdivia, en su cuarto ciclo con la camiseta de Colo Colo. El refuerzo más esperado por los hinchas, en medio de un año crítico para el Cacique.

"Creo que todos los hinchas tienen muchas esperanzas. Valdivia es un superclase, un jugador de primerísimo nivel. Lo importante es cómo está él físicamente, si va a poder responder. Viene de vacaciones, así que ha tenido que ponerse a punto para no sufrir lesiones, porque no queda mucha competencia y hay que llevarlo de a poco", recalca el Rambo Ramírez.

Jorge Valdivia puede ser la gran novedad de Colo Colo ante Universidad Católica. Foto: Colo Colo

"Pero si Jorge puede desarrollar el 50 o 60 por ciento de lo que es como jugador, dámelo ya en mi equipo, porque es un jugador clase A y de una personalidad que se va a sobreponer a todos, que va a ayudar a los compañeros, que va a generar temor en el rival, que tendrá dos o tres pases gol, que dejará a alguien mano a mano con el arquero", proyecta.

Por último, el Rambo unge a Valdivia como "uno de los mejores jugadores de la historia de Chile. Es un tipo distinto, extraordinario. Cuando estaba en la plenitud de su juego, para mí era uno de los mejores del mundo", completa.