Marcelo Oyarzún le dijo que no a Universidad de Chile: "No iba a trabajar con Sebastián Beccacece, me parecía poco ético"

Marcelo Oyarzún, histórico preparador físico del Colo Colo campeón de la Copa Libertadores 1991 aseguró en el programa Después te Explico de Redgol, que lo llamaron de Universidad de Chile para trabajar junto a Luis Bonini cuando el entrenador de los azules era Sebastián Beccacece.

"Yo estaba en San Luis cuando recibo un llamado de Universidad de Chile para hacer dupla con Luis Bonini y suceder a un PF (Marcelo Geralnik) que había traído Sebastián Beccacece", comenzó contando el profesional que hoy está en Santiago Wanderers.

Oyarzún confiesa que su respuesta fue una negativa rotunda y que nada tiene que ver con su pasado en Colo Colo.

Marcelo Oyarzún abraza a Jaime Pizarro en el festejo de la Copa Libertadores 1991 (Archivo)

"Inmediatamente le dije a esa persona que no iba a trabajar con Beccacece porque me parecía poco ético, había llegado mal a la U estando Lasarte se había entrometido antes del último partido hablando con los jugadores, y desde afuera me parece que él trajo a un preparardor físico desde Rosario y como no le fue bien, le echó la culpa al PF y también quiso sacar gente del cuerpo médico como si todos tenían la culpa menos él", explicó.

El histórico PF del equipo que ganó la Copa Libertadores con Colo Colo está lejos de tener una buena opinión del ex entrenador de la U.

"Dije de inmediato que no trabajaría con Beccacece. Creo que no hay una segunda oportunidad para una primera mala impresión. Él llegó mal y así le fue", cerró.