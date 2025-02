Colo Colo cumple este 2025 cien años de historia y es sin duda el equipo más exitoso a nivel de títulos en el país, teniendo en sus vitrinas una gran cantidad de títulos nacionales e internacionales, sin embargo, el más importante sin duda es la Copa Libertadores conseguida el año 1991.

Uno de los protagonistas de esta gesta –hasta ahora inigualable en el fútbol nacional- es Raúl Ormeño, exjugador del “Cacique” entre los años 1975 y 1991, además de padre de otro exjugador albo, Álvaro.

“El Bocón” como se le conocía en su época de futbolista, está actualmente pasando un difícil momento de salud y fue el mismo quien se encargó de relatar los problemas que lo aquejan actualmente en una entrevista a Las Últimas Noticias.

Raúl Ormeño reveló diagnóstico de parkinsonismo

El exjugador de ahora 66 años señaló en conversación con LUN que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinsonismo, indicando que actualmente “Siento como si todo lo que hacía a velocidad normal lo hago ahora en cámara lenta” , agregando que descubrió la enfermedad debido a que “Tuve algunos temblores en la mano y sentí rigidez en mi cuerpo, por eso fui al médico”.

Con respecto a las similitudes que podría tener esta enfermedad con el Parkinson, Ormeño agregó que “Me explicaron que se llama parkinsonismo y uno lo conecta al Parkinson porque hay síntomas parecidos. Ahora no tengo temblores, pero me cuesta hablar a la velocidad de antes. También siento cierta rigidez al caminar o sentarme”.

Las causas de esta enfermedad en Ormeño aún no están del todo claras, sin embargo, el mismo exseleccionado chileno explicó que “en Estados Unidos hay muchos casos de jugadores de fútbol americano que tienen parkinsonismo, por lo que se cree que los constantes y fuertes golpes en la cabeza pueden ser la causa; yo tuve cinco TEC durante mi carrera”.

Finalmente, aclaró que la enfermedad no interfiere con su vida familiar, ni tampoco en su labor como captador de juveniles en el “Cacique”, cerrando con un “Solo me siento más lento, pero no me afecta mirar cómo juegan los niños. Yo, en verdad, ayudo al ‘Chano’ Garrido en esta labor, porque él es el capo que maneja todo”.