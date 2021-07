El tirón de orejas de Marcelo Cañete a Juan Carlos Gaete por su nivel en Colo Colo: "Debe enfocarse mucho más y ser paciente"

Una de las duplas que más dio que hablar la temporada pasada fue la de Marcelo Cañete y Juan Carlos Gaete. Vistiendo los colores de Cobresal, el volante y el extremo brillaron en las canchas del Campeonato Nacional, lo que los terminó llevando a Universidad de Chile y Colo Colo.

Pero la realidad les cambió por completo en la capital, ya que el 10 azul ha sufrido con las lesiones y ha visto poca acción desde su arribo, mientras que el 21 albo ha quedado fuera por decisión de Gustavo Quinteros, quien no lo considera dentro de sus estelares. De hecho, esto generó que pidiera su salida para el próximo mercado de pases y así volver a los mineros.

En la última edición de Deportes en Agricultura, Cañete abordó el momento que atraviesa su ex compañero en el cacique, sorprendiendo con una potente crítica. "Es un gran chico, que tiene muchísimas condiciones. En el momento que lo conocí y vi su potencial y calidad humana, siempre traté de hablarlo. Es un chico que necesita enfocarse mucho más".

Cañete lamentó el momento que vive Gaete en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Para el volante de la U, la situación que atraviesa su ex compañero le afecta, ya que reconoce tiene el nivel para destacar. "Le tengo mucho cariño, me da mucha bronca que no pueda afianzarse en un club como Colo Colo".

Eso sí, Cañete insistió en que Gaete no ha estado haciendo lo correcto en el estadio Monumental. "Tenía las condiciones para hacerlo, pero a veces el no ser paciente y pelear por un puesto, te hace tomar decisiones que para mí no eran las mejores".

Finalmente le dejó un mensaje para lo que viene. "Espero que se dé cuenta que tiene un gran potencial y que si se pone las pilas y se enfoca mejor, puede jugar donde quiera. Siempre le desearé lo mejor, es un tremendo jugador que tiene que enfocarse mucho más y ser paciente".

Universidad Católica vs Colo Colo, un partido que cada vez es más clásico. En julio desde San Carlos de Apoquindo en exclusiva por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio TNT.