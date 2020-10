Marcelo Barticciotto lanza sus dardos al plantel de Colo Colo: "Uno ve cuando no quieren recibir la pelota"

Colo Colo puso fin a su participación en el plano internacional con una derrota por la mínima ante Jorge Wilstermann. Los albos ratificaron su mal momento futbolístico y dijeron adiós al torneo continental sin ideas en la cancha.

Gustavo Quinteros ha intentado por todos lados darle chances a un equipo golpeado tanto por el nivel como por las lesiones, pero si con eso logra sacarle rodaje, lo que tiene cansado a los hinchas. Marcelo Barticciotto, ídolo del cacique, analizó la situación catalogándola de "decepcionante" y disparó sus dardos contra el plantel.

"(La responsabilidad) es de todos. Me parece que más allá de los dirigentes, el que menos responsabilidad tiene es Quinteros. Hay gran porcentaje de los futbolistas y sus rendimientos individuales y colectivos", lanzó el 7 campeón de Libertadores en Radio Cooperativa.

Colo Colo fue un desastre ante Jorge Wilstermann y quedó eliminado de todo en el plano internacional. Foto: Getty Images

Para Barticciotto, lo de Colo Colo "no pasa por un tema de querer jugar más o menos, sino un tema de confianza. Cuando salen las cosas mal, la camiseta pesa más". Fue ahí que tiró una frase que sacará ronchas en la interna, asegurando que "uno ve cuando jugadores no quieren recibir la pelota o hacen la más fácil, de jugarla al lado y no arriesgan. Tiene muchos problemas individuales y colectivos".

Uno de los puntos que explicaría el mal momento, según Barti, es que "hace un montón que el sistema no funciona y no se toca. Cuando no funciona, hay que tratar de probar y más después de tanto tiempo".

Refuerzos y el ataque que no hace daño

Barticciotto también se dio el tiempo para analizar el problema que tendrá el cacique para reforzarse en medio de una crisis económica en la interna. "Pinta mal, porque si no puedes pagar, por último págale algo del pase y después se verá con una opción de compra. A (Miguel Ángel) Torrén lo conozco, es un buen jugador y quizás salga más barato, pero Colo Colo no tiene caja. Será difícil traer a jugadores de jerarquía".

Finalmente y tomando lo ocurrido ante Wilstermann, el ídolo albo dijo que "poner dos 9 era leerlo mal, me parece que le partido era por adentro y apoyarse en delanteros para que vengan los volantes. Creo que los cambios fueron más desesperación que otra cosa".