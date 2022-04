Fue el 15 de abril de 1995, en un clásico en que Universidad Católica venció por 2-1 a Colo Colo, cuando una imagen quedó grabada para siempre para los hinchas albos, donde el gran protagonista fue Marcelo Barticciotto.

El recordado "gol triste" cumple 27 años, el día que el volante e ídolo de todos los colocolinos les marcó defendiendo la camiseta de la UC y no festejó por su identificación.

Tras su paso por el América fue Universidad Católica la que logró que Barti volviera a Chile, pero esta vez a defender otros colores, lo que dejaría su corazón dividido el día del clásico, donde justo tuvo la suerte de convertir.

Marcado por ser uno de los protagonistas del título de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo, el momento que le tocó enfrentar a los albos se vivió de una manera especial, más aún cuando logró vencer al portero Luis Barbat para anotar el 1-0.

Con la mirada clavada al piso, la cabeza para abajo, mientras sus compañeros de la UC festejaban, Barti dejó demostrado lo que sintió en ese momento.

"Tengo el mayor respeto por Universidad Católica, un club al cual quiero mucho, y que me trató de la mejor forma, pero ese gol fué especial, nunca me preparé para no festejarlo, me salió del alma, y las cosas que salen del alma no tienen explicación", explicó Bartiicciotto esta jornada en su Twitter, donde le recordaron los 27 años del momento.