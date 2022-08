En medio de la disputa de los octavos de final de la Copa Chile, en Colo Colo ya están preparando la logística del partido de revancha ante Ñublense, que se jugará el domingo a las 17.30 horas en el estadio Monumental.

Eso sí, pese a la esperanza que tenía, la autoridad sanitaria ya ha establecido que se mantiene, por ahora, el aforo de 10 mil personas, donde hasta el Club Social y Deportivo estuvo presente en una reunión para analizar avances que se puedan lograr.

Si bien todavía no hay indicios de una luz verde, el periodista de Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos, golpea la mesa y pide que las autoridades sean sinceras a la hora de tomar estas determinaciones con el fútbol.

"No tiene lógica. Bad Bunny puede llevar 45 mil personas al Nacional. Por qué no transparenta la autoridad y dicen 'saben que el problema es de violencia y donde no lo pueden controlar no les vamos a dar más aforo', pero que transparenten", comenzó criticando.

"No hay razón sanitaria para prohibir a un estadio de 40 mil personas para un aforo mayor. Al aire libre es más difícil contagiarse, por no decir imposible, no hay razón. Entonces que digan ´su barra, sus hinchas, que tuvieron incidentes en Chillán, causan problemas en todos lados y mientras no solucionen no les daremos más aforos'", detalla De Tezanos.

En ese sentido, asegura que a esta altura seguir insistiendo en la norma sanitaria le parece que no es la realidad.

"Andar metiendo chivas, porque todos sabemos que al aire libre no es peligroso, y está la contradicción de los conciertos. Lo encuentro insólito, felicito a Chillán porque permitieron que fueran hinchas visitantes. El fútbol es para los hinchas de los dos equipos", finalizó.