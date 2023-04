Mago Valdivia se aburre de Fabián Castillo: "Es el refuerzo de Colo Colo que más me decepcionó"

La llegada de varios refuerzos marcó el inicio de temporada de Colo Colo. Los albos perdieron nombres importantes de su esquema de 2022 y en respuesta sumaron nueve caras nuevas para la campaña en que deben defender su corona del Campeonato Nacional y además enfrentar la Copa Libertadores y Copa Chile.

Uno de los nombres que arribó fue Fabián Castillo. Pero el extremo colombiano no ha logrado convencer del todo. Sumado a eso, será baja entre dos semanas a un mes producto de un desgarro, lo que no le permitirá decir presente en el clásico ante Universidad Católica y duelo ante Monagas en Libertadores.

Uno que no está contento con el rendimiento que ha mostrado Castillo hasta ahora es Jorge Valdivia. Desde su tribuna en ESPN F90, el Mago aseguró que está decepcionado con el colombiano, quien ha estado actuando en la posición que más le acomoda dentro del esquema de Gustavo Quinteros.

"A mí en lo personal el que me ha decepcionado y me decepcionó hasta el minuto es Castillo, porque juega en su posición. Lo había visto jugar (cuando estaba en el fútbol mexicano), es un jugador veloz. De repente uno lo ve y los arranques que tiene estilo Patricio Yáñez. Esa es la posición donde en México jugaba y donde mejor se vio", reflexionó el ex Colo Colo.

Además, el Mago apuntó a Carlos Palacios. "Juega en su posición. Quinteros no es un entrenador que posicione a un jugador por sobre el equipo. Para él es primero el dibujo táctico y después la individualidad, pero siento que con él, es la individualidad, privilegia la característica para que pueda desarrollar un mejor juego, pero no lo ha logrado", dijo.

Palacios viene de ser titular y anotar en la victoria de Colo Colo sobre Santiago City por Copa Chile. En el mismo partido, Castillo debió abandonar la cancha a solo 10 minutos de su ingreso desde la banca producto de una lesión. "Son dos jugadores que han perdido mucho terreno y oportunidades", lamentó el Mago.