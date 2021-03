Luka Tudor: "A mí me encantaría tener a Elías Figueroa y Beckenbauer como centrales... Quinteros busca echarle la culpa a la directiva si las cosas no andan bien"

Colo Colo debuta este sábado por el Torneo Nacional, en calidad de local contra Unión La Calera, por la primera fecha de la temporada 2021. En la rueda de prensa de hoy, el entrenador albo, Gustavo Quintero, lanzó dardos a la directiva de Blanco y Negro a la espera aún de fichajes.

El Cacique está en la cuerda floja por ausencia de defensores y prácticamente no tiene centrales con Matías Zaldivia entre algodones y Maximiliano Falcón suspendido por su jornada de furia ante Universidad Católica en la Supercopa.

Así las cosas, Quinteros manifestó la necesidad de conseguir los refuerzos y aclaró que cualquier tropiezo no será responsable hasta que Blanco y Negro deje cubiertas todas las necesidades del plantel del Cacique.

En Radio ADN, Luka Tudor tomó la palabra y mostró sus diferencias con la postura del entrenador de Colo Colo: “es la gran Dudamel. Entiendo lo que quiere hacer Quinteros, que en el fondo se quiere cubrir y proteger, echarle un poco la culpa a la dirigencia si las cosas no andan bien. Pero vuelvo a decir, los entrenadores todavía no entienden cómo son las cosas. A mí me encantaría tener a Elías Figueroa y Franz Beckenbauer como centrales, pero no se puede”, dijo.

Sentencia que “el tema del central es necesario, pero la plata no es infinita. Estas cosas son mejor decirlas en una oficina encerrados, pero quizá no le dan respuestas y ésta es la única forma. A mí no me parece”.

Colo Colo busca dar vuelta la página de la temporada 2020, en la se salvó del descenso y logró mantener la categoría recién en el duelo de promoción contra Universidad de Concepción. El Cacique recibe este sábado 27 a La Calera en el Monumental desde las 18:30 horas.

