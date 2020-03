Luis Mena no pierde la fe en Matías Fernández: “Es un líder positivo y le da un plus extra a Colo Colo”

La contratación de Matías Fernández en Colo Colo causó comentarios divididos, pues algunos aún recuerdan las alegrías que le entregó el 14 en el pasado, mientras que otros critican su edad y sus constantes lesiones.

Sin embargo, Luis Mena es uno de los que aún le tiene fe al ex volante del Villarreal, pues en conversación con El Que Calla Astorga de RedGol expresó que “Matías aún tiene mucho que entregar a Colo Colo”.

“Matías viene en un momento de su vida, donde está muy tranquilo, con ganas de aportar. Sabe que se tiene que cuidar más de la cuenta, viene con un trajín muy grande. Es un líder positivo, que también le va a dar un plus extra a Colo Colo y le va a ayudar a cualquiera que esté allá arriba", señaló.

"Todos los jugadores que he tenido me hablan de que Matías Fernández se les acerca, les conversa, les ayuda. Nunca he tenido un mal comentario de los jugadores que han ido al primer equipo", complementó.

Además, el actual entrenador de la sub 17 del Popular reveló que Fernández está un poco triste, porque su hija está en Colombia terminando el colegio.

"De a poquito la va a agarrar y no la va a soltar más. Matías tiene mucho que aportar al equipo. Tanto en estar dentro del campo, y es un aporte sustancial al camarín. Tengo un cariño tremendo. Estaba triste, porque la hija estaba en Barranquilla sacando el colegio adelante, pero a final de marzo se viene", sentenció.