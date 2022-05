Colo Colo enfrenta a Fortaleza obligado a ganar para seguir en Copa Libertadores. Lucas Barrios pone sus fichas en el Cacique y pidió no dramatizar tanto con la derrota ante River Plate en la fecha pasada.

Colo Colo no tiene margen de error y sale a la cancha a buscar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. Este miércoles desde las 18:00 horas y en el estadio Monumental, el Cacique recibe a Fortaleza por la última fecha de la fase de grupos.

La derrota con River Plate complicó las opciones de avanzar a la próxima ronda, dejando a los albos obligados a ganar para seguir con vida en el torneo continental. El golpe frente a los Millonarios dolió, pero pese a ello hay confianza de lograr el boleto tras lo mostrado en la ida.

Así lo cree Lucas Barrios, quien en diálogo con Bolavip abordó lo que será el duelo con Fortaleza y dejó las claves para quedarse con los tres puntos. "Colo Colo tiene que hacer lo que hizo en Brasil. Vi el partido, lo atacaron, fueron agresivos, es la manera que le gusta a Gustavo (Quinteros), esperemos que se mantenga".

Aunque la Pantera también deja la advertencia para poder salir con el triunfo del Monumental. "Hay que tener cuidado, los brasileños son complicados, nos hicieron sufrir muchas veces de local, lo viví contra Sport Recife y con Palmeiras. Pero si se juega como en Brasil no tengo dudas de que Colo Colo va a ganar y avanzar".

"Si Colo Colo juega como en Brasil seguro le hará daño. Fortaleza tomará un poco de resguardos después de lo que vieron de local, tendrán cuidado. Uno que conoce el fútbol brasileño sabe que quieren proponer y buscar el resultado, algo buscará, aunque en los primeros minutos van a esperar a ver como saldrá Colo Colo", agregó.

Lucas Barrios también hizo un llamado al plantel para no caer en lo negativo. "Los jugadores saben que tienen 90 minutos para ganarlo, si no salen las cosas al principio hay que tener la tranquilidad de que hay tiempo".

De hecho, la Pantera recordó el partido por Copa Libertadores en 2018 en Brasil. "Hay que jugarlo como lo hicimos en su momento con Corinthians, que hicimos partidos inteligentes, aunque no nos salieran goles perdidos. Muchos jugadores que estuvieron en ese partido estarán hoy y saben lo que es jugar este tipo de partidos, no tengo dudas de que lo harán muy bien".

Lucas Barrios pide no dramatizar con la derrota ante River Plate

Colo Colo sufrió el mayor revés de esta temporada en la fecha pasada de Copa Libertadores. El Cacique sufrió una goleada por 4-0 en su visita a River Plate, dejando en evidencia problemas y el desgaste del plantel que ha disputado gran parte de la primera rueda.

Para Lucas Barrios es mejor no dramatizar tanto. "Se enfrentaron a uno de los mejores de Sudamérica y que compite en estas instancias hace mucho tiempo, con un entrenador muy competitivo y que tiene a su equipo formado, no es fácil jugar acá, lo he vivido en carne propia. Está bueno que se compita contra los mejores, porque ahí te das cuenta para que estás".

Finalmente, la Pantera lamentó la ausencia de hinchas en el Monumental. "Que no esté la gente va a ser un tema complicado, lo vi contra River toda la gente que llegó, contra Alianza, ese apoyo que siempre ha tenido Colo Colo es importante, es una lástima que no estén. Los jugadores lo van a tomar de igual manera porque saben lo importante que es".