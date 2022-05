El fútbol chileno y, sobre todo, Colo Colo, se remecieron durante el fin de semana: Lizardo Garrido fue internado en estado grave prácticamente de la noche a la mañana. ¿El diagnóstico? Leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer que, en adultos, se da porque la médula ósea produce demasiados linfocitos, por lo que debió ser estabilizado rápidamente en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Alemana el jueves pasado. Las palabras de apoyo se multiplicaron y el Cacique le dedicó su goleada sobre Coquimbo Unido.

Ante tanto cariño, el Chano quiso sacar la voz y lo hizo con LUN. “Voy a dar la lucha hasta el final, de eso estoy seguro. Me da pena verme en las condiciones que estoy y darme cuenta de la cantidad de gente que me quiere. Ha sido una gran locura y las palabras que me entregan mis ex compañeros en el chat de WhatsApp del Eterno Campeón, del Colo Colo ‘91 y mis compañeros de cadetes son las más potentes y fuertes, las que me llegan hasta el alma”, prometió.

“Se me quiebra la voz porque estuve con algunos hoy y me hablan cosas tan lindas. No sé cómo entraron. Vino Barti, el Bocón Ormeño, el Vasco (Severino Vasconcelos), el Chino Caszely, no sé por dónde entraron. Se las arreglan de alguna manera. También Pedro García y Arturo Salah”, contó.

Sobre cómo se dio cuenta de su estado de salud, relató que “estaba bien, sólo comenzó con el herpes que tenía en el brazo derecho con formas de manchas blancas que me quemaban y causaban mucho dolor. Fui al doctor, me hicieron exámenes y me detectaron leucemia. El jueves me internaron. Estoy agradecido de la gente del país. Colo Colo me enseñó a luchar hasta el final”.

“En Colo Colo me enseñaron desde chico, cuando ingresé a los 15 años, que la lucha hay que darla hasta el final, hasta el final. Me enseñaron a no bajar jamás los brazos, a no entregarse nunca, que se puede jugar bien o mal, pero que tienes que dejar la vida en la cancha. Este es el partido más importante en mi vida y es el que tengo que ganar”, abundó.

Cabe recordar que Chano Garrido enviudó en febrero de 2018 tras el fallecimiento de su compañera, Myriam Peña, algo que lo complicó emocionalmente y también en lo físico, dado que tuvo que ser tratado por un problema cardiaco ese mismo año. “Con lo de Myriam lo pasé muy mal, lloré un año completo y después entendí que la tengo que amar desde otro lugar. Los hombres no podemos estar solos, es una verdadera locura, y claro, la Myriam estuvo 40 y tantos años conmigo. La recordaré el resto de mi vida, pero también hay gente que está conmigo, que me ha ayudado, que se ha sacado la mugre. ¿Si ella viviera? Me diría que no la tengo que dejar sola y que debo luchar. Es verdad, es verdad. Bueno, es lo que me tocó. Pasa que la palabra leucemia remueve, desorienta, pero me dijeron que tiene vuelta y que debo ponerle empeño y ganas de querer salir”, comentó.

Finalmente, Garrido dijo que “empiezo con tratamiento esta noche y en la semana sigo. Me ponen plaquetas. Están buscando el mejor tratamiento. Sé que tengo una cuestión grave, difícil. Por eso estoy en la UCI. Me llamó el presidente de Colo Colo, extraordinario. Me dicen que no me preocupe de nada y que vuelva a trabajar en Colo Colo. Los doctores de la clínica Alemana son capos. Me ven todos los días, pasan a cada rato, son extraordinarios, no tengo palabras de agradecimiento para toda esta gente que me ha tratado como rey”.

¡Fuerza, Chano!