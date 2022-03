Colo Colo se frota las manos para lo que será su esperado regreso al plano internacional. Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la Copa Libertadores 2022, donde el Cacique será uno de los representantes de nuestro país.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros aseguró su lugar en la fase de grupos de manera directa y en solo unas horas más conocerá a sus rivales. El plantel se ha puesto a prueba en las últimas fechas y ha cosechado tres triunfos al hilo que llenan de confianza para lo que se viene.

En la previa del sorteo de la Copa Libertadores, Leonardo Gil conversó con el sitio oficial de Colo Colo y adelantó el momento en el que llegan tras las victorias ante Universidad de Chile, Deportes Antofagasta y Palestino. "Creo que el equipo está cada vez más sólido, que es importantísimo".

Para el Colorado, que también tuvo palabras para la selección chilena, la Copa Libertadores pondrá a prueba al Cacique. "Sabemos que son totalmente distintos. Los que tuvimos la posibilidad de jugarla, sabemos la clase de partidos con lo que nos vamos a encontrar".

Pero pese a lo difícil que puede ser en el papel, para Leonardo Gil no hay mayor motivación. "Tenemos un lindo plantel, donde tenemos experiencia, juventud y, lo más importante, muchas ganas. Ojalá comencemos con el pie derecho y nos toque un lindo grupo".

La rotación y el desgaste del calendario que se le viene a Colo Colo

Con el comienzo de la Copa Libertadores, Colo Colo tendrá que enfrentar tres competencias al mismo tiempo. El Campeonato Nacional y la Copa Chile también aparecen en el horizonte, lo que generará un desgaste evidente en el plantel.

Para Leonardo Gil, esto no es problema, ya que le plantel tiene con qué cubrir a los que no estén al 100 por ciento. "Es la confianza de cada uno, de cada compañero. No solo de los que están jugando, sino del equipo en general. Cuando uno gana es otra energía, es importante acostumbrarse a eso".

De hecho, el Colorado destacó que el calendario permitirá que los que no están jugando, puedan sumar minutos. "El equipo está bien, sintiéndonos cada vez mejor. Al tener varias competencias como Copa Libertadores, van a tener la posibilidad de jugar mucho. Nos preparamos para eso".

Finalmente valoró la pausa por las eliminatorias, aunque lanzó un dardo por las programaciones de los partidos de Colo Colo. "Estos días nos servirán para prepararnos. Tendremos muchos partidos seguidos, sin descanso y para eso hay que estar bien entrenado. Lo estamos haciendo bien, venimos en alza y ojalá verlo reflejado en la copa".