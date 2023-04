Tras el empate 0-0 de Colo Colo ante Unión La Calera, a Leandro Benegas le preguntaron por la falta de finiquito y la consulta lo hizo cambiar su semblante. "No sé cuantas veces estuve frente al arco hoy o si tuve algún mano a mano y lo perdí, no sé a qué te refieres", lanzó notablemente molesto.

El empate 0-0 entre Unión La Calera y Colo Colo por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023 dejó los ánimos encendidos en los albos, quienes querían un triunfo para subir en la tabla de posiciones. Así también lo dejó en evidencia Leandro Benegas, quien respondió desafiante ante una pregunta que le generó cierta molestia.

Tras el pitazo final en el Estadio Nicolás Chahuán, el delantero argentino-chileno atendió a los medios en zona mixta y respondió de manera normal las primeras preguntas, pero una en especial sobre la falta de finiquito en el plantel albo lo hizo cambiar su semblante y responder de manera más desafiante.

"No sé si tuve algún mano a mano y lo perdí"

El Toro fue consultado sobre si le preocupa la falta de finiquito que ha tenido este último tiempo el equipo que dirige Gustavo Quinteros, y la pregunta pareció molestarle más de la cuenta ya que cambió su manera de responder y detalló que no entendió la pregunta.

"No sé, no sé, por lo menos hoy tuvimos algunas claras, pero no sé cuanta falta de finiquito. No sé cuantas veces estuve frente al arco hoy o si tuve algún mano a mano y lo perdí, no sé a que te refieres con finiquito", disparó de entrada el exatacante de Universidad de Chile.

Tras eso, el ariete de 34 años oriundo de Mendoza apuntó que "yo creo que la verdad hemos llegado en muchos de los partidos que nos ha tocado jugar y bueno, la verdad no recuerdo muchas jugadas muy claras que me haya perdido un gol solo o la saque el arquero".

Así, para cerrar el tema destaca que igualmente todo "es cuestión de seguir trabajando y todos los días afinar un poco más para convertir y para que al equipo le vaya bien".

Para poner punto final, fue consultado por como llegan al choque con Boca este miércoles tras llevarse un punto de La Calera. "Bien, hoy hay que descansar y desde mañana pensar en ese partido que será muy intenso. Tenemos mucha ilusión de poder dejar los tres puntos y hacernos fuertes en el grupo. Es muy importante, como todos lo partidos de Copa, ojalá que sea un gran partido para nosotros y dejar los tres puntos en casa", concluyó.

Ahora, Colo Colo se pone a pensar en lo que será su próximo desafío. Este miércoles 3 de mayo desde las 20:00 horas el Cacique recibirá a Boca Juniors en el Estadio Monumental por la tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores, y podrás enterarte de todos los detalles antes, durante y después del duelo con la cobertura exclusiva de RedGol.