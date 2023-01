Colo Colo tiene a un nuevo refuerzo para la campaña 2023. Este jueves el Cacique presentó oficialmente a Leandro Benegas como su nuevo delantero para la campaña que viene, donde tendrán como desafíos el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores.

El delantero ya había estado en carpeta de los albos desde mitad del 2022, pero no fue hasta la noche de este miércoles que se confirmó su arribo. Tras ello, durante horas de la mañana se llevó a cabo su presentación desde la pretemporada en Argentina, donde dio sus primeras palabras.

"Es un momento de mi carrera en el que estuve en Independiente. Pasé un buen año dentro de todo y salió la opción de Colo Colo a mitad de año. 9 años y medio estuve en el país, sé lo que significa y siempre donde va a jugar Colo Colo es algo muy grande, lindo", lanzó el Toro.

Leandro Benegas destacó que su arribo al Cacique "se dio ahora, en un momento que me encuentra con energía y fuerza para enfrentar un desafío como este. Estuvimos hasta el último buscando la llegada, se retrasó. Hace semanas que buscaba llegar, pero lo importante es que hoy estamos acá para ir por todo. Muy contento".

Colo Colo tiene su primer desafío este domingo, cuando juegue la Supercopa frente a Magallanes, desafío para el que el Toro está listo. "Desde hoy estamos a disposición de lo que el profe decida. Trataremos de acoplarnos lo más rápido posible. Venía haciendo la pretemporada desde principios de diciembre, así que será cosa mía ponerme a como quieres estar. El viernes anterior bajé las cargas con mi antiguo club, así que estoy contento y con ganas de ponerme la camiseta y defender estos colores".

La aventura en Independiente no impidió que Leandro Benegas mirara de lejos el fútbol chileno. "Lo que juega Colo Colo, que es presionar lo más alto posible, tener intensidad en el último tercio de la cancha, tratar de presionar y atacar o someter al rival en todo momento, me siento bien".

"No me incomoda ser el primer defensor, terminar la jugada con las variantes de mis compañeros. Pienso que me puedo adaptar muy bien al fútbol chileno. Será cuestión de trabajar, de conocer lo más rápido posible a mis compañeros e ir por todo. Si he vuelto, es porque estaba 100% convencido de lo que puedo dar y que puedo llevar esto adelante", complementó.

Además, Leandro Benegas valoró el interés que mostró no solo Colo Colo, sino que también Gustavo Quinteros. "Influye muchísimo, porque hay que competir por el puesto, nadie tiene algo firmado para ser titular. A uno lo llena cuando el técnico te busca, quiere contar contigo y que seas parte del último campeón del fútbol chileno es gratificante, hermoso. Desde el día que pisé Chile sobía con todo esto, que los clubes importantes en Sudamérica se fijen en uno. Que el técnico te busque para tu llegada es importantísimo, te da ganas para trabajar más".

Benegas quiere ser el 9 titular de Colo Colo y no se complica por su pasado azul

Leandro Benegas llega a Colo Colo en un momento clave. Tras el quiebre con Juan Martín Lucero y a la espera de incorporar otro centrodelantero, el Toro puede ir a pelear con todo la titularidad en el ataque del Cacique.

"Vengo a hacer lo mío, el club y la dirigencia me buscaronpor un motivo. Tengo que hacer eso y un poco más", reconoció. "Estoy con muchas ganas para sumar en lo que me toca, que el técnico lo tiene más que claro. Vengo con muchas ganas".

Aunque, sin duda, uno de los puntos más importantes es su pasado azul. Tras la salida de Matías Zaldivia a la U, la aventura en el Bulla de Leandro Benegas fue tema a tratar. "En Colo Colo a todos se les exige, estamos en un grande, un club que está acostumbrado a luchar por cosas importantes y lograr triunfos todos los fines de semana".

"La presión me gusta, por lago decidí venir acá. Por algo quiero pertenecer a este club. No me asusta, como se dice. Es una adrenalina muy linda esa presión para enfrentar estos desafíos. La gente tranquila de que todo s los clubes que han pasado en mi carrera los he defendido con todo lo que soy, porque detrás de mí también está mi familia y mi prestigio. Yo desde ayer, que firmé, ya estoy defendiéndolo y dando lo mejor de mí", sentenció.