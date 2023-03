El nombre de Esteban Efraín Paredes Quintanilla está escrito con letras doradas en la historia del fútbol chileno. El Tanque anotó 367 goles en sus 22 años de carrera profesional, siendo el segundo máximo goleador chileno de la historia (el listado lo encabeza Osvaldo Castro con 376).

Además, ganó 11 títulos, se convirtió en el máximo goleador de la Primera División de Chile con 221 y a la fecha es el máximo goleador chileno en Copa Libertadores con 23. Una carrera llena de éxitos y que gracias a sus goles pudo batir varios récords.

De sus 367 tantos, varios fueron los porteros que sufrieron con la eficacia del atacante dentro del terreno de juego, siendo Nicolás Peric y Johnny Herrera sus principales víctimas. "El Loco" recibió 17 goles de Visogol, mientras que "Samurai" 16.

"Al Tanque cuando le entregaron el premio al goleador del campeonato le dije 'hueón por lo menos la mitad del premio es mío, es al hueón que más goles le has hecho', Esteban me dice 'tienes razón'", mencionó en alguna oportunidad el campeón con Argentinos Juniors.

Por su parte, el referente azul y fiel a su estilo destacó en su oportunidad que “todo el mundo me saca en cara los goles que me hizo, a mi me tocó ganarle dos finales, una semifinal, hacerle un 4-0, un 5-0, entonces ya está bien me hizo muchos goles pero los partidos importantes siempre los gané yo”.

A continuación, revisa el listado de las principales víctimas de Esteban Paredes:

1- Nicolás Peric (Audax Italiano, Cobreloa, Cobresal): 17

2- Johnny Herrera (Universidad de Chile, Everton, Audax Italiano): 16

3- Cristián Muñoz (Colo Colo, Huachipato, Universidad de Concepción): 13

4- Federico Elduayen: (Universidad de Concepción) 10

5- Lucas Giovini: (Unión La Calera, Ñublense) 9

6- Paulo Garcés: (Universidad Católica, O'Higgins, Deportes Antofagasta) 8

7- Gustavo Tulio Dalsasso: (Rangers, Everton) 6

8- Felipe Núñez: (Palestino, Huachipato) 6

9- Nery Veloso: (Huachipato, San Felipe) 6

10- Miguel Pinto: (Universidad de Chile, O'Higgins) 6