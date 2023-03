Esteban Paredes puso punto final a su historia como jugador. En una emotiva ceremonia realizada en el estadio Monumental, disputó un encuentro con sus amigos y luego fue parte del elenco de Colo Colo que le ganó por 2-0 a Colón de Santa Fe.

Partidos que presenció desde la tribuna su hermana Solange, quien se mostró muy emocionada con el retiro del goleador y por todo el cariño que le exhibió el pueblo colocolino. "Fue bastante triste, lloré todo el partido", comenzó señalándole a Redgol.

Esto debido a que sintió "muchas emociones, tenía muchos sentimientos encontrados. Ver cerrar su carrera da tristeza, porque no vas a volver a verlo jugar, no estarán esos sentimientos de cada partido y cada oportunidad que teníamos de apoyarlo. En los futbolístico no lo vamos a ver más y eso da mucha pena".

De hecho asegura ser la fans número 1 de Paredes. Es que para ella, no importa lo que hayan hecho Chamaco Valdés, Carlos Caszely o Marcelo Barticciotto en el club. "Para mí tiene el primer lugar en Colo Colo y también el último", comentó tajantemente.

Solange recordó el momento más lindo que vio en la carrera de su hermano Esteban. "Fue cuando hizo su gol 216, que fue muy importante. Toda su carrera marcó una historia muy bonita, yo la veía como familia y como hincha, porque siempre fui colocolina por lo que era un doble sentimiento", relató.

Finalmente, aseguró que la leyenda no se alejará de la actividad. "No lo veo retirado del fútbol, estará siempre ligado al fútbol de una u otra forma, es lo que lo apasiona", asegurando que en un futuro seguirá dándole alegrías a los albos, pero desde otro lugar: "Lo veo como director técnico en un futuro y de Colo Colo obviamente, donde será campeón".