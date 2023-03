El técnico se refirió a la posible sanción que puede recibir el recinto tras los incidentes en el Superclásico. Pidió todo el peso de la ley para los responsables, pero dejando en claro que el club no tiene la culpa por el comportamiento de terceros.

"Colo Colo no merece jugar sin público": Quinteros pide que no se castigue al Monumental

Colo Colo sigue trabajando con miras a sus próximos desafíos, pero también a la espera de lo que pasará con el estadio Monumental. El recinto está en la mira tras los incidentes en el Superclásico con Universidad de Chile y espera para conocer su futuro.

Durante el duelo, hinchas de ambos equipos protagonizaron destrozos y enfrentamientos que están en investigación, con denuncias tanto del Romántico Viajero como de la ANFP. Este jueves Gustavo Quinteros habló al respecto y dejó claro que el Cacique no debe perder la Ruca por culpa de unos pocos.

En conferencia de prensa, el entrenador de Colo Colo recalcó que los incidentes son reflejo del momento que se vive a nivel mundial. "Está violenta la sociedad día a día, en la calle, en recitales, espectáculos. Hay personas identificadas, el club inició querellas. Son individuales, cinco u ocho".

En esa misma línea, Gustavo Quinteros dijo que "el club ya hizo la querella, esperamos que el fiscal encuentre a los responsables porque nosotros como cuerpo técnico, jugadores y profesionales, el club trata de hacer lo mejor en seguridad".

"A veces estos individuos entran a un espectáculo a hacer daño, a hacer cosas que suceden en la sociedad. Lo importan es encontrar a los responsables y condenarlos, que nunca más entren a un estadio", añadió.

Gustavo Quinteros también dijo que el club no puede hacer nada si no hay un cambio de chip a gran escala. "Mientras vivamos estos hechos de violencia en toda la sociedad, es difícil erradicar de un espectáculo donde hay 35 mil personas. Es difícil que no haya 10 violentos, entonces tenemos que trabajar en general y de forma integral. El club identificó a los supuestos responsables, esperamos que el fiscal avance y los encuentre".

"Lo que hay que hacer es prevenir, sino tienes que sancionar todas las canchas todo el tiempo, en la calle, en espectáculos. Sucede en todos lados y perjudicar de esa manera por cinco o seis inadaptados, les estás dando razón, que su objetivo se cumpla", complementó.

Finalmente hizo un llamado a no sancionar al Monumental por culpa de un par de personas ya identificadas. "Colo Colo no merece jugar sin público, porque hacemos lo que tenemos que hacer día a día. Hay que condenar a los responsables y tratar de prevenir en los partidos".