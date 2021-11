Patricio Yáñez perdió la paciencia con el entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros. El ex mundialista chileno y comentarista radial criticó al argentino boliviano después del 0-0 entre el Cacique y Curicó Unido, en la última fecha del Campeonato Nacional.

"Colo Colo no jugó bien, es eso lo que el hincha tiene que tomar. Y el lloriqueo de Quinteros... la verdad es que ya me superó. No voy a entrar en ese juego", advirtió el campeón de América con el cuadro popular en 1991, en Deportes en Agricultura.

"El tema de estar permanentemente en el lloriqueo, en que 'me faltó esto, me faltó lo otro'; en verdad a mí me ha cambiado la visión que tenía de Quinteros (...) Estar echándoles la culpa a cosas que están fuera de la cancha, la verdad es que yo ni siquiera lo analizo", recalcó.

Pero el ex delantero dice que sigue considerando "un muy buen técnico" a GQ. "De los mejores del medio local, un aporte desde que llegó a Católica, desde que se hizo cargo de Colo Colo, con lo que vivieron la temporada pasada y este año, de dulce y no de agraz", valora.

Colo Colo no pudo con Melipilla ni Ñublense



Patricio Yáñez prefiere quedarse con otros párrafos en el análisis del entrenador de Colo Colo. "Quinteros dijo ayer 'no anduvimos bien ni colectiva ni individualmente' y 'nos superó un rival'. Yo me quedo con eso", puntualizó el mundialista en España 1982.

"Colo Colo ayer hizo un mal partido. No se le puede negar la búsqueda, la entrega, todo lo que tiene permanentemente. Pero de haber tenido un poco de acierto, como le pasó a Melipilla, Curicó ganaba el partido", subrayó el surgido en San Luis.

Pato Yáñez y el polémico penal



Así mismo, el comentarista radial pide que Gustavo Quinteros se enfoque en el juego: "No hay que responsabilizar a cuestiones que ya fueron. Cuando Colo Coilo pasa por encima de Wanderers no hubo problemas con el descanso o que trabajaron poco. Jugó bien".

Y también se refirió al polémico agarrón de Jeison Rojas sobre Felipe Fritz, que no fue considerado penal. "A Curicó no le sancionan un penal que a mí me parece claramente", sentenció el ex delantero.

"No sé cuál será la mecánica, a lo mejor uno está equivocado, pero que si lo tomas más o menos de dos o tres segundos (al jugador) no se cobra. Pero claramente se aprecia que impide que el jugador de Curicó pueda avanzar", reflexionó Patricio Nazario.

Colo Colo volverá a la cancha después de las elecciones del próximo fin de semana. El cuadro albo recibirá a Unión Española en el estadio Monumental, el fin de semana del 27 y 28 de noviembre, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.