"La alegría es grande, pero no completa": el emotivo mensaje de Carlos Caszely por su estatua

Colo Colo homenajeó a Carlos Caszely y hace menos de una semana inauguró su esperada estatua en el Estadio Monumental. La escultura al exdelantero de los albos está en la entrada del sector Océano, donde acompaña a Francisco Valdés.

Días después de ello, el Rey del Metro Cuadrado usó sus redes sociales para agradecer tanto al club como a quienes lo acompañaron en su carrera deportiva. Ahí, Caszely hizo una mención especial a su pareja de vida, María de los Ángeles, quien falleció en febrero tras luchar con un cáncer.

"Gracias Club Social y Deportivo Colo Colo por tan lindo homenaje en vida. El día que me dijeron de esta iniciativa, pensé que era una broma, sin embargo, fuimos avanzando, nos juntamos con el escultor (Oscar Plandiura), aprendí muchísimo de su arte y finalmente la escultura vio la luz!", comenzó.

"Así como agradezco a la directiva del club, le agradezco a mis padres y a mi hermana, a mis amigos del barrio Bascuñan, con quienes compartí tremendas pichangas en la plaza, a mis compañeros del liceo experimental Dario Enrique Salas, a mis compañeros de Educación física de la U. de Chile, a mis compañeros del fútbol y de las comunicaciones", siguió.

"A mis hijos y en especial a mi compañera por 50 años, María de los Ángeles Guerra Gonzáles, la mujer que me levantó cuando me caí, con quien reímos y lloramos y con quien caminé a la par por 50 años. La alegría es grande, pero la felicidad no es completa", continuó.

"Cambiaría todo lo que tengo y lo que hice por un minuto contigo. Un abrazo a todos y gracias a los hinchas de Colo Colo y el fútbol en general, esta muestra de cariño ayuda en algo a llevar el día a día", cerró el ídolo del Cacique.