Julio Barroso: "Si con alguien me siento en deuda en lo deportivo es con Mario Salas"

Julio Barroso se fue de Colo Colo con una serie de polémicas bajo el brazo. El defensor tuvo una larga estadía en el cacique, donde se enfrentó con técnicos y compañeros, pero con ello en el pasado ya da vuelta la página.

En la tercera fecha del Campeonato Nacional, el zaguero se reencontró con José Luis Sierra. Un abrazo cariñoso puso fin a una serie de rumores entre ambos. "Como todos vieron con el Coto, con Pedro (Reyes) hay cariño, no es falsedad. Si me equivoqué fue por el ímpetu por ganar, no por maldad hacia a él", aseguró en conversación con Los Tenores de Radio ADN.

"No quería generar estabilidad. Me arrepiento, llevaba poquito cuando estaba el Coto y no es la misma magnitud en Colo Colo que en O’Higgins. Perdimos ese partido con Palestino, estaba caliente, se canaliza todo en el interior y yo lo hice en el exterior y me equivoqué. Me queda eso, lo más importante de querer o no a alguien es estar en los partidos y dar la cara", complementó.

Barroso le dio un espaldarazo a Salas gracias a su apoyo en un momento clave. Foto: Agencia Uno

Barroso detalló sus conflictos al interior del cacique, señalando que "tuve más diferencias con Pablo (Guede), pero estuve presente en todos los partidos en los cuatro títulos que se consiguieron. Con Tito (Tapia) no me peleé nunca y por ahí hablaron de una pelea, se la jugó mucho por contratarme, además ustedes lo conocen. Se magnifica el personaje porque vende".

Pero fue ahí que el defensor de Everton sorprendió al hablar de Mario Salas, un técnico clave en su paso por los albos. "Tengo la mejor imagen, yo no estuve bien en ese momento, tuve un momento personal un poco delicado donde él me ayudó mucho, me comprendió. Si con alguien me siento en deuda en lo deportivo es con él".

Barroso fue más allá y detalló que el comandante "me encontró en un momento malo personal y no me pude brindar deportivamente como me gusta. No puedo decir nada de él. Me sentí y me siento en deuda, no estuve bien. Hacer un juicio cuando él entendió mi situación… No jugué tanto si miran la estadística, pero no puedo opinar de otra perspectiva".

"Entiendo y respeto como cada uno tenga su opinión hacia Mario, pero de él tengo esa sensación amarga, triste, porque para un jugador lo peor es no poder brindarse al cien por equis motivo y me tocó, nadie lo supo salvo Mario. Y lo agradezco, me bancó, nunca dijo ‘Barroso está mal’. Fue algo que me sirvió para crecer, uno cree que lo sabe todo pero siento que siempre puedo aprender, prefiero guardármelo", sentenció.