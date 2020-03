Julio Barroso es la gran duda en Colo Colo para el duelo copero ante Athletico Paranaense

¿ADIÓS AL CITY?����⭕��������������✈ Prensa inglesa asegura que Claudio Bravo tiene sus días contados en el conjunto ciudadano. Donde más suena el portero nacional es en el New York City de la MLS ����. ¿Qué opinan los Redgoleros?��������

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 10, 2020 at 9:44am PDT