Guarello: "A Quinteros le pido que llegue a diciembre, Colo Colo está hecho pelota y nadie juega bien”

Gustavo Quinteros ya está en Chile para convertirse en el nuevo director técnico de Colo Colo y tomar el lugar del interino Gualberto Jara. El Cacique es un verdadero desastre y el ex DT de Universidad Católica se atrevió a tomar el fierro caliente.

Colo Colo marcha penúltimo en la tabla de posiciones con apenas 9 puntos en doce partidos jugados, teniendo en cuenta además el polémico partido suspendido frente a Antofagasta.

En Radio ADN, el periodista Juan Cristóbal Guarello se anticipa a la llegada del DT y analizó qué encontrará el argentino nacionalizado boliviano en el estadio Monumental.

“¿Qué le pido a Quinteros? Que llegue a diciembre... Tiene tarea porque el equipo físicamente está muy mal. Se nota el mes y medio que los jugadores no estuvieron vinculados al club, no se trabajó bien cada uno por su lado. Seguramente uno tuvo mejores pautas que otro, pero hay jugadores que a los 50 minutos ya no pueden correr”, sostuvo.

Agrega que “Quinteros tiene actuar de forma pragmática y poner a los que están mejor, acá los nombres chao. Colo Colo ha funcionado mucho en base a aquellos que tienen cartel y trayectoria, variables que en la cancha el domingo no te garantizan nada y eso en Colo Colo se ha visto hasta el cansancio”.

Sentenció: “debe tomar decisiones, evaluar y empezar a rearmar un equipo que está hecho pelota; está desarmado, desestructurado y, lo más grave es que, más allá del mal rendimiento, siempre un par de jugadores te sube el promedio. En Colo Colo nadie juega bien”.