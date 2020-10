Tabla del Descenso: Gustavo Quinteros recibe a Colo Colo en zona de “promoción” ante la UdeC

Colo Colo perdió ante Huachipato como local por 0-1 con gol de penal de Claudio Valenzuela y, con ello, mantiene el penúltimo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, con lo que tiene faroles rojos con todo y donde lo salva el segundo lugar del año pasado por la tabla ponderada.

El asunto es así: se irán a la Primera B el próximo año tanto el último de la tabla que pondera bajo un sistema bastante peculiar las campañas de 2019 y 2020 y también el último del Campeonato Nacional en curso. Por ahora, Colo Colo no está en ninguna de esas dos situaciones, pero sí en una que lo obligaría a jugar un “playoff” o bien un “partido de promoción”, como se conocían antiguamente.

Y es que el Cacique es penúltimo en el Campeonato Nacional y las bases indican que el que ocupe ese lugar, deberá jugar un partido de definición para ver quién permanece en Primera y quién no con el penúltimo de la tabla ponderada.

Por números, sería ante Deportes Iquique, pero el Dragón está descendiendo de manera directa, ya que Deportes La Serena es último en ambos escalafones con lo que los de la Tierra de Campeones pasarían a ser colistas de la acumulada. Hecho este ejercicio, el que toma la posta es Universidad de Concepción como el otro penúltimo.

Deportes Iquique es penúltimo en la ponderada, pero como La Serena descendería directo por ser último por el Campeonato Nacional, la tabla corre y queda penúltimo el Campanil.

Muchísimo trabajo



Gustavo Quinteros llegará en las próximas horas a Chile con ese panorama: asumir un Colo Colo en crisis absoluta y a partir prácticamente de cero con los trabajos para darle una forma de juego al equipo.

Eso sí, tiene un objetivo apetitoso no menor por delante: en poco menos de 20 días, jugará ante Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores. Si gana ese partido en el Monumental y Peñarol no vence a Athletico Paranaense en Uruguay, se meterá increíblemente en octavos de final. Si no, con un triunfo al menos asegura Copa Sudamericana para lo que queda de año como premio de consuelo.

Cabe recordar que Gustavo Quinteros puede asumir de inmediato la banca de Colo Colo sin hacer cuarentena, siempre y cuando presente un test PCR negativo tomado en Chile y una declaración jurada donde explique que su labor es incompatible con no salir durante 14 días. Muchísimo por hacer.

Así marcha el Campeonato Nacional 2020: