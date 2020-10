Gustavo Quinteros se vino en su propio auto a Colo Colo desde Buenos Aires y ya se realizó los exámenes PCR

Gustavo Quinteros ya está en Chile para convertirse en el nuevo director técnico de Colo Colo como sucesor del interino Gualberto Jara, todo esto después de un largo viaje por tierra desde Buenos Aires.

El argentino nacionalizado boliviano arribó este pasado domingo a Santiago tras recorrer cerca de 1.900 kilómetros desde la capital trasandina en su propio automóvil, con el fin de arribar lo antes posible a un Cacique aproblemado.

No es un misterio que los traslados en tiempos de pandemia no son fáciles, y Blanco y Negro no logró encontrar pasajes en avión. Pero las ansias del DT fueron mayores y tomó rumbo lento pero seguro en un viaje de más de 20 horas.

La idea en el Cacique es que este lunes Quinteros se convierta en el nuevo entrenador del Cacique con todas las de la ley, pensando en que debute este viernes en el duelo contra Coquimbo Unido por la decimocuarta fecha del Torneo Nacional.

Ya en Chile, y tal como informó el periodista de Deportes en Agricultura, Cristián Alvarado, Gustavo Quinteros se realizó exámenes PCR junto a su staff técnico. De resultar negativos los test, el entrenador necesitará sólo una declaración jurada para asumir su cargo sin realizar cuarentena.

El ex DT de la UC ya está en Chile contando los minutos para sellar oficialmente su llegada a Colo Colo. Sus ganas están a la vista pese a que tomará un fierro caliente: los albos son penúltimos en la tabla del Torneo Nacional.