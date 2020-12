Guarello indignado con el bono en Colo Colo: "No deben descender por vergüenza, y no porque les tiraron plata extra"

Si el peligro real del descenso era un problema gigante de por sí para Colo Colo, la información de un bono ofrecido por Aníbal Mosa al plantel abre un nuevo capítulo en el tortuoso 2020 para el Cacique. El presidente de Blanco y Negro puso 300 millones de pesos sobre la mesa, a repartir entre los jugadores, como incentivo para mantener la categoría. Es decir, entre 10 y 15 millones por cabeza.

En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello se mostró indignado y lanzó sus dardos. Para el destacado periodista, tanto el ofrecimiento del directivo como la posibilidad que los jugadores acepten el dinero es un escándalo mayúsculo.

“Colo Colo tiene el plantel más caro del fútbol chileno, 13 millones de euros… un millón más que Universidad Católica, que incluso con la salida de Pinares bajó un poco el monto. Este plantel no es que no esté cumpliendo con el objetivo de pelar el título o clasificar a la Copa Libertadores, este plantel está último, con un partido más que penúltimo de la tabla, está por primera vez en la historia amenazado de bajar ya muy avanzado el campeonato. Está complicado”, dijo Guarello.

Agregó que “en este momento la expectativa más realista es jugar el partido por la promoción, ni siquiera salvarse de todo. Este plantel ha lucido sobre la cancha las peores expresiones que yo he visto en Colo Colo, no es que se un partido malo, es una seguidilla de partidos malos, tanto así que pareciera que contra la Católica jugaron bien, con lo mal que venía jugando Católica”.

“El plantel más caro del fútbol chileno, jugadores profesionales que ya tienen pactados sus premios por logros, pero necesiten un vuelito o impulso, una nueva prebenda sólo para no causar el peor estropicio en la historia de Colo Colo. Es escandaloso, contradictorio, absurdo”, añade.

Siguió complementando: “Colo Colo no está pagando por alcanzar la nota mínima, un 4.0; por cumplir. Se le está ofreciendo por no provocar un escalabro. Cuál es la señal para el resto de los planteles, para estos mismos jugadores y las juveniles de Colo Colo. Por vergüenza este equipo no debería bajar, no porque les tiraron un extra para que no jueguen con los zapatos cambiados”.

Por último, el rostro de Radio ADN aconsejó a los jugadores a no aceptar la polémica propuesta económica de Aníbal Mosa y advierte que los jugadores serán los más perjudicados si el próximo año Colo Colo juega en la Primera B.

“Los mismos jugadores deberían decirle no a Mosa. A Colo Colo se le está pidiendo menos que lo mínimo. Paredes tiene que salir a decir guárdense esto, sino, esto va a provocar mucha irritación en los hinchas. Es como que les dijeran a las hinchas: ‘vamos a provocarles el peor momento, ah, pero si nos pagan no…’. Las voces sensatas que quedan en el camarín deberían negarse al bono y decir con lo que tenemos lo mínimo es no bajar a la B”, sostuvo.

Sentencia que “el mayor incentivo económico de los jugadores para no caer a la B es que ellos se deprecian, ¿Cuánto vale Gabriel Suazo si cae a la B? ¿Cuánto vale Brayan Cortés si cae a la B? ¿Cuánto vale Iván Morales si cae a la B?”.