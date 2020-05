Jorge Valdivia se sube a la micro de Castrilli para pegarle a Enrique Osses

Pese a que se encuentra en México desde mediados de enero, Jorge Valdivia sigue con una oreja en el fútbol chileno. Y sobre todo si se trata de uno de sus principales adversarios, nada menos que Enrique Osses, presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

El ex mediocampista de Colo Colo se metió en la polémica entre Osses y Javier Castrilli. El ex réferi argentino criticó duramente al chileno y aseguró que "su mediocridad como árbitro guarda relación con su criterio como instructor".

Valdivia iba pasando y lanzó un manotazo camuflado. "Me cae bien Castrilli", respondió el Mago, en un nuevo capítulo de la relación tirante que mantiene con Osses desde su último paso por Colo Colo.

En 2019, Valdivia se expresó en duros términos al jefe del referato chileno. "La pandilla de Osses, pronto en Netflix. Osses y sus secuaces harán de todo", escribió en Twitter. En definitiva no hubo denuncia por un error en le escritura.

El Mago Valdivia ha tenido repetidas críticas a Enrique Osses en los últimos años

Antes, en 2017, Valdivia criticó a Osses después de que el ex árbitro FIFA anunciara una denuncia en contra del Mago por calificar como "estupidez" una tarjeta amarilla que le mostró Eduardo Gamboa en el duelo Colo Colo-Iquique.

“Así como me denunció (Osses), que él explique por qué hace la denuncia contra mí y no contra otros jugadores que criticaron el arbitraje. Y resalto que yo no critiqué el arbitraje, solo dije que la amarilla que me había puesto el árbitro era una estupidez", se excusó.

Me cae bien Castrilli — Jorge Valdivia (@el_mago_oficial) May 19, 2020