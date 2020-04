Jorge Valdivia dispara: “Colo Colo me dio todo y le agradezco a la institución, no a las personas que hoy la dirigen”

La salida de Colo Colo le sigue penando a Jorge Valdivia. Más que nada porque creía que le iban a ofrecer algo para quedarse pero, según sus dichos, jamás siquiera llegaron a negociar y hasta “vetaron” a su representante, Mauricio Valenzuela, quien no puede entrar al Monumental.

“Cuando yo salí de la reunión que tuvimos todos los que terminábamos contrato, personales y grupales, me dieron a entender que seguía. Si el entrenador me dice que quiere que siga y yo fui claro diciendo que me encantaría tener un nuevo desafío en el extranjero, pero que también me hubiera gustado otra Libertadores. Es un torneo que me encanta, juegas con los mejores. Estaba en esa duda. Pero me dijeron que querían que siguiera. ¿Qué venía después? Negociar, porque fue el club el que manifestó que querían que siguiera”, relató el Mago a ESPN Radio Chile.

“Con Pajarito Valdés no hubo negociación porque no lo querían. A mí Mario Salas me dijo ‘yo quiero que tú sigas’. Espina también. Luego seguía la reunión con mi representante para tirar los números. Ellos se juntaron dos o tres veces y nunca hubo una propuesta. ¿Qué salió? Que yo quería dos años, me ofrecían uno, reducirme el sueldo. De eso nunca supe, no hubo nada concreto”, profundizó.

Jorge Valdivia hoy juega en Morelia con Pablo Guede como DT. (Foto: Agencia Uno)

Asimismo, recalcó que “hubo molestia, quedé dolido por cómo lo manejaron. Le dijeron a mi representante que el club desistía de la renovación. No sé si ya tenían contactado a Matías Fernández. Después Harold dijeron que yo tenía las puertas abiertas pero mi representante las tiene cerradas, tiene prohibido entrar al club. Si tanta estima me tenían, por lo menos por dignidad me deberían haber mandado un mensaje de texto. No creo que hayan perdido mi WhatsApp, mi correo electrónico. No costaba tanto para llamarme y decirme como a Jaime Valdés ‘sabes, Jorge, no vamos a seguir contigo’. No pasa nada. Si me tenía que ir, me iba a ir agradecido, Colo Colo me dio todo, soy un agradecido de la institución, no de las personas que hoy la integran”.

“Harold dice que tengo las puertas abiertas, pero resulta que mi representante tiene prohibido entrar a al Monumental” - Jorge Valdivia

Eso sí, manifestó que al Cacique le tendrá cariño siempre. “Colo Colo es Colo Colo, no es Juanito Pérez, no es Pedro Pablo, no es Matías no sé cuantito, ningún nombre propio. Y Colo Colo siempre me dio todo. Desde que estaba en las juveniles, cuando tuve problemas, Colo Colo siempre me apoyó, fui vendido, le di plata al club, volví en un momento donde venían de perder un campeonato, llegué, fui campeón, hice muchos amigos. ¿Qué me dejó Colo Colo? Todo. A Colo Colo le debo todo. A Palmeiras también, porque me hizo conocido internacionalmente y a la selección. Colo Colo no es Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls, Pablo Guede, Mario Salas, Claudio Borghi. No. Colo Colo es la institución que me dio todo. Todo”, recalcó.

Finalmente, reiteró que “no hubo nada. Estoy de acuerdo en que me lesioné, ambas partes dijimos que lo íbamos a ver después. Que viéramos si era o no un aporte. Ahí negociamos. Pero después vino todo lo del estallido social y ahí no hubo nada. O que se fijaran objetivos, que se subiera o bajara el sueldo aquí y allá. Así son las negociaciones, todos lo saben. Tu empleador te ofrece algo y uno dice sí o no, pero en este caso no alcanzamos ni a eso, no hubo nada”