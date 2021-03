Jaime Pizarro: "Para celebrar los 30 años de la Copa Libertadores de Colo Colo hay que traer a Mirko Jozic"

El próximo 5 de junio se cumplirán 30 años del duelo de revancha de Colo Colo contra Olimpia, en la final de la Copa Libertadores 1991, que significó el título continental del Cacique levantada en el estadio Monumental. El ex capitán de ese plantel albo, Jaime Pizarro, ya tiene bosquejo para las celebraciones.

“Para celebrar los 30 años de la Copa hay que traer a Mirko Jozic desde Croacia. También hay que invitar a todos los que participaron de ese logro, jugadores que quizás no tuvieron protagonismo pero que estuvieron presentes, como Leo Soto y Sergio Verdirame. Además de dirigentes, funcionarios. Y buscar la unidad del club que es lo que ha hecho falta en los últimos años y que han llevado a Colo Colo a instancias en que nuca debió estar”, dijo el Kaiser a LUN.

Además reveló cuál fue el plus del plantel de Colo Colo 91 para conseguir la única Copa Libertadores en la historia del fútbol chileno y fue consultado si considera a ese equipo el mejor de la historia del balompié criollo.

“La unidad y el convencimiento. Para ser franco, en ese equipo no había jugadores talentosos. Solo el Chano Garrido. El resto éramos normales. Incluso algunos menos que eso en lo técnico, pero cada uno de nosotros trabajaba para rendir al máximo, según sus capacidades. Y éramos distintos. Pato Yáñez era veloz, pero no tenía la capacidad ganadora de Rubén Martínez. Y él no era tan rápido. Barticciotto tenía cosas de ambos, pero no a sus niveles. Dabrowski era el que estaba ahí en el ´parea pese a no ser un 9 muy técnico y el Chico Pérez apareció en la final con lo suyo, si ser un jugador titular”, expuso.

Añade que “pueden decir lo que quieran y compararnos con otros, pero los que fuimos campeones de la Copa Libertadores y de otros dos títulos internacionales fuimos nosotros. Nada más que decir”.

Por último se refirió a la temporada 2020, que tuvo al Cacique peleando el duelo de promoción que sentenciaba la permanencia en Primera A o el descenso a Primera B.

“Fue un nerviosismo máximo y eso se notó en los jugadores en el tramo final del campeonato pese a que, objetivamente, desde la llegada de Gustavo Quinteros a la banca, el equipo se vio mejor que en toda la primera rueda, pero se sufrió", sentenció.

Pelear por no descender, jugar una promoción es algo demasiado tensionante para un futbolista, no sólo de Colo Colo. Yo lo viví jugando con Palestino y le aseguro que fue lo peor que me tocó enfrentar en mi carrera”, sentenció.