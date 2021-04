Jaime Carreño elige las mejores enseñanzas futboleras de Humberto Suazo y Matías Fernández en La Serena

Deportes La Serena apunta alto en el presente Campeonato Nacional. Y Jaime Carreño es uno de los jugadores que llegaron a reforzar un equipo marcado por la presencia de Matías Fernández y Humberto Suazo, pero en el que son todos para uno y uno para todos.

"Hay una estructura detrás de ellos que parte por Zacarías (López) y la defensa. Aquí corre uno y corren todos. El Profe Miguel (Ponce) enfatiza el hecho de ser unidos, y la calidad humana que tiene el plantel es notable", asegura el mediocampista en diálogo con La Redgoleta de RedGol.

Pero tanto Chupete como Matigol brillan con luces propias. "Tengo amigos de Colo Colo, generalmente me preguntan cómo están el Chupete y el Mati y les digo que físicamente son unas bestias y técnicamente no tengo palabras", explica.

"No queda más que aprender de ellos y escucharlos cada vez que te dan un consejo. Han jugado en las mejores ligas del mundo, Chupete goleador, Matías mejor jugador de América, entonces no queda más que aprender y escuchar. Y apoyarse en ellos cuando uno tiene dudas, son nuestros pilares en el campo de luego", advierte el hombre formado en Universidad Católica.

"Chupete puede jugar fácil dos años más"



Jaime Carreño llegó el mes pasado a la Cuarta Región después de su paso por Universidad de Concepción. Y le falta tiempo para absorver por completo el aporte que describe de Humberto Suazo y Matías Fernández.

Chupete maravilla en la cancha: "Generalmente nos quedamos pateando y cuando hay trabajos de definición me quedo mirando a Chupete y es impresionante: cuando le tiran un centro, a veces la posibilidad de gol es muy poca y hace el gol igual".

Humberto Suazo lleva ocho goles desde su llegada a La Serena en septiembre de 2020. Foto: Agencia uno

"Tiene un control de balón y... ¡cómo define!. Para la edad que tiene, el talento está intacto. Si se lo propone y sigue entrenando así, puede jugar dos años más fácil. Siempre tiene una o dos opciones de gol por partido, que son porque él se las genera", subraya Carreño.

"A veces el centro ni siquiera es para él y está disponible. Tiene una lectura de juego y de movimientos que es impresionante. Me sorprendió bastante la forma en que se mueve en la cancha, le das un balón y te los devuelve todos", describe el ex seleccionado Sub 20.

Suazo es una delicia para el de paladar futbolero. "En el mano a mano tiene un enganche cortito, en menos de un segundo, que te saca uno o dos metros. Y engancha para los dos lados, como puede definir con la pierna derecha o la izquierda", recalca Carreño.

Jaime Carreño y sus recuerdos con Matías Fernández



La selección chilena que ganó la Copa América en 2015 está en el palmarés de Jaime Carreño, que fue sparring de la Roja en la última etapa de Jorge Sampaoli. Ahí conoció a Matías Fernández, con quien se reencontró en Deportes La Serena.

"El otro día le contaba que cuando yo era sparring le pedía fotos, le pedía saludos y él se reía. Me dice: ¡Qué foto que sacaste, mándamela! Yo l veía como ídolo, queríamos ser como ellos y ahora soy su compañero, es un sueño para cualquier jugador de fútbol", explica.

Matías Fernández ha sido titular permanente en Deportes La Serena esta temporada. Foto: Agencia Uno

Pero Matigol además tiene fama de futbolero y bien ganada. "Le gusta hablar de fútbol. Después de los partidos siempre nos quedamos conversando y se acuerda de todas las jugadas. Me dice ¿en esta jugada te la di un poco fuerte o muy despacio? O que en tal jugada debí dársela a este pie", reconoce.

En ese sentido, Fernández es una enciclopedia. "Respira fútbol y se acuerda de todas las jugadas. Hablamos mucho de fútbol, es muy cercano a todo el plantel y me ha ayudado mucho. Me aconseja porque tenemos posiciones similares o porque nos asociamos dentro del campo de juego. Aprendo mucho de él, porque vive el fútbol", complementa.