Iván Morales sueña con un llamado a la Roja pero lo espera con calma: "Hasta que no llegue, no me pongo en esa situación"

Iván Morales vive su mejor año como profesional desde que debutó en Colo Colo y es parte del plantel que pelea tanto el Campeonato Nacional como la Copa Chile. El joven delantero albo ha tenido un repunte importante en su nivel y parece haber encontrado por fin el rendimiento que se esperaba en el estadio Monumental.

La situación lo tiene no solo como uno de los máximos artilleros del fútbol chileno esta temporada, sino también le abre una posibilidad de ser llamado a la selección chilena. La Roja ha estado peleada con el arco y apenas suma goles en sus últimos encuentros, por lo que necesita cuanto antes un artillero encendido.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Morales analizó su momento y se mostró feliz de cómo están con Colo Colo. "Ha sido un año positivo. Si bien empecé con algunas cosas, hoy me siento muy bien y el trabajo da sus frutos".

Iván Morales quiere volver a la Roja para mostrar su nueva versión. Foto: Agencia Uno

Tras ello, el delantero entró en la Roja y aseguró que espera un llamado, aunque no se desespera. "Hoy voy paso a paso. Estoy muy preocupado de lo que hagamos el sábado en el campeonato, no podemos dar ventajas. Si llega lo de la selección sería un sueño y si se da sería hermoso, pero hoy estoy enfocado en Colo Colo. Hasta que no llegue una citación no me pongo en esa situación".

Su presente goleador

Iván Morales no solo ha destacado a la hora de definir, sino también encarando. Ya sea con dos o tres en ataque, el artillero ha sabido brillar. "Me siento bien de las dos maneras. El funcionamiento del equipo está bastante bien, entonces me resulta bien de las dos formas, no sé si tengo un favoritismo de posición. Hoy tenemos muchas opciones de gol y estoy aprovechando más".

"Me siento bien con dos puntas porque hay mas libertad de engancharme e ir al área, con tres hay que aguantar más a los centrales, pero me gustan las dos formas. En la definición me falta un poco de tranquilidad, tengo que trabajar el cabezazo y hay que aprenderlo en cada entrenamiento. La confianza es la que te da mejor definición y tomar mejores decisiones. Espero que con los partidos no se me vaya ningún gol más", agregó.

Finalmente el goleador revivió la charla con Gustavo Quinteros que lo hizo cambiar su carrera. "Tuvimos dos charlas fundamentales. Una después cuando pasó con mi tema y nunca le había fallado a él, entonces me dijo que estuviera tranquilo, tenía su confianza, siempre fue muy sincero. Antes de empezar la temporada habló conmigo, me dijo: "Confío en ti, no me puedes fallar, tienes que estar bien o no jugarás conmigo, yo de mi parte te estoy diciendo lo que tienes que hacer para jugar". Siempre me dijo todo, si no cumplía con lo que me pidió no habría jugado, estoy feliz con su confianza y todo lo que me dio", cerró.