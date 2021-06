Quinteros sostiene que Blandi y Parraguez están lesionados por lo que revela el delantero que quiere: "Nos interesa Ignacio Jeraldino"

Gustavo Quinteros está como Luis Fonsi. Cada vez que llega al estadio Monumental canta que no se da por vencido en la búsqueda de un nuevo centrodelantero para Colo Colo, lo que volvió a mencionar en la conferencia de prensa de esta tarde.

Tema que ahora para él toma más importancia, luego de que indicara que "Parraguez y Blandi no están entrenando de forma normal ahora", debido a nuevas lesiones que sufrieron. Por lo mismo, le mandó un recado a la dirigencia.

"El caso del 9 lo vengo hablando hace tiempo, necesitamos fortalecer esa línea. Ahora solo tenemos a Morales por las lesiones mencionadas y con Arriagada en la Selección. Un club grande como Colo Colo necesita fortalecer y tener la opción de reemplazar jugadores que no estén enteros. Estamos buscando opciones para incorporar un delantero. Veremos la próxima apertura del libro de pases para incorporar un jugador más", señaló.

Y sacándose el casete, confirmó el interés que hay por Ignacio Jeraldino, que hoy milita en el Santos Laguna de México. "Estamos buscando opciones, ya sean extranjeros si se abre un cupo o nacional. Jeraldino sí es interesante, ha demostrado en el fútbol chileno que puede ser un aporte importante para cualquier equipo, lo estamos observando. Pero no sabemos si podremos contar con él, aunque sí lo tenemos en mente. Ojalá se pueda dar, si no trabajaremos con los jugadores que tenemos".

Quinteros volvió a decir que Blandi no ha encontrado un lugar en Colo Colo por las lesiones. Foto: Agencia Uno.

Sobre la nueva lesión de Blandi, comentó que "es un tema que lo hemos hablado, es un jugador que ha demostrado en su trayectoria ser importante y hacer goles, pero desde octubre del año pasado tuvo muchas lesiones, la mayoría del tiempo no estuvo disponible. Y cada vez se hace más difícil volver al mejor nivel. Venía entrenando normal, ahora no sé cuánto tiempo va a estar en esa condición. En este club no pudo demostrar sus condiciones por distintas razones. Ojalá en el futuro, donde sea, mejore esa situación física para que no le prive la opción de jugar partidos, ya sea en Colo Colo o en otro club".

Finalmente, el DT contó que "en Colo Colo estoy muy feliz, contento, hemos cambiado en poco tiempo el objetivo. El de ahora es más lindo y motivador, es el que siempre debe tener Colo Colo: luchar por el título e ir a Libertadores. Se formó un grupo ganador, que salió de un lugar angustiante. Estamos trabajando muy bien, todos comprometidos con la institución y la gente".