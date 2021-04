Ignacio Jara apunta alto con Colo Colo: "El clásico ya fue, tenemos metas como salir campeones"

Colo Colo de, poco a poco, da sensaciones de mejora y desde temprano en el Campeonato Nacional se mete en la lucha por el primer lugar y, aunque reste muchísima temporada, el optimismo va creciendo dentro del equipo especialmente al vencer 1-0 a Universidad de Chile en el Superclásico.

El buen ánimo de los albos se puede notar en Ignacio Jara, quien a pesar de no haber sido titular aún en los primeros partidos, hacer ver la motivación que tienen como grupo. "Todos quieren jugar, los que no lo hacen están pisando los talones y vamos mejorando partido a partido. Ponemos énfasis en buscar las debilidades del rival y vamos semana tras semana por el hecho de que todos los rivales son duros", afirmó en conferencia de prensa.

Para el mediocampista, lo sucedido el domingo en el Estadio Monumental ya es algo del pasado. "El Clásico ya fue, nosotros vamos por otro desafío importante y con metas como salir campeón. Si peleamos la parte alta es por la forma en la que estamos jugando, lo que mete cada compañero y respaldado por todos como si fueran hermanos. Este campeonato va a ser más difícil que el año pasado, estamos trabajando muy duro y todos comprometidos", añadió.

Jara está a disposición para cualquier plan que proponga el técnico Gustavo Quinteros. "Mi disposición siempre va a estar. Me acomoda ser volante, pero si me toca ser extremo o 9 lo voy a hacer para ayudar al grupo. He podido hablar bien con el profe y cada vez nos vamos conociendo más, todos hemos estado de buena forma en poco tiempo".

El próximo partido de Colo Colo será el recién ascendido Ñublense, que se ha hecho notar en el Campeonato Nacional. "Es un partido importante, estoy super motivado y contento atento a cualquier oportunidad para aprovecharla. Tiene jugadores rápidos y picantes, hay que tener ojo", puntualizó.