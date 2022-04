El triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Fortaleza en Brasil por la Copa Libertadores de inmediato abrió el apetito de los hinchas, que quieren al plantel de Gustavo Quinteros mentalizado en dos frentes para estar en lo más alto.

Algo que, a pesar de todo, comenzará a ser tema, por el compacto calendario de partidos que tiene el equipo albo, donde algunos antiguos referentes de Colo Colo entran en la discusión sobre si Quinteros debe ir guardando jugadores en el Campeonato Nacional.

"Creo que los equipos se van consolidando a medida que van jugando. Pero el nivel de juego que ha mostrado Colo Colo es muy bueno y no lo debe soltar. Como está iniciando el año, en el Campeonato Nacional y Copa Libertadores, es muy prematuro para hacer rotaciones. Hay que seguir manteniendo, a pesar de los viajes, donde pueden haber lesiones, contracturas, cansancio, pero creo que Colo Colo no se puede dar ese lujo de ir rotando, sabiendo que está en dos frentes importantes donde está respondiendo en gran nivel", comentó Rubén Espinoza en conversación con Redgol.

El mismo jugador deja en claro su postura de un plantel que no debe ir soltando el ritmo que lleva tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores.

"Por los resultados que ha obtenido Colo Colo, a nivel nacional y el que obtuvo internacional, le devuelve y fortalece la confianza al plantel. Hace años que no se ganaba en Brasil, entonces es un aliciente importante, pero no hay que soltarlo. Cuando tu te relajas te pasan por arriba, porque está todo muy competitivo. Los jugadores tampoco van a querer soltar y los que están jugando de titular saben lo que se juegan, porque el que viene de atrás sigue presionando para poder ser titular. Por eso creo que no van a soltar y van a seguir manteniendo en el equipo", destaca Espinoza.

El poder juvenil

Por otro lado, algunos tienen la postura de que Gustavo Quinteros pueda ir haciendo un equipo mixto para la competencia nacional, dando protagonismos a los jóvenes valores que tiene Colo Colo.

"Lo que pasa es que es difícil, depende de los objetivos. Si sigue teniendo buenos resultados internacionalmente debería dar prioridad a eso. Pero también la gente le va exigir que salga campeón, que llegue lo más arriba posible. Es complejo. Colo Colo tiene gente joven para estar en los dos planos y hacerlo sin problemas. Debería ir mezclando para ver qué jugadores tienen más chances de ser titulares. Amor, por ejemplo, va poder jugar tranquilamente por el campeonato nacional sin desgaste, donde hay que buscar las alternativas para suplirlo en la copa internacional", analiza Cristián Saavedra en Redgol.

Por otro lado, Mario Cáceres tiene plena confianza en los nuevos nombres que han surgido de la cantera del Popular.

"Colo Colo tiene plantel para enfrentar los dos torneos, recién empezará una rotación si Quinteros decide hacerla, por el tema de los juveniles pero le darán buenos réditos. Con una mixtura de jugadores viejos, entre comillas, más los jóvenes, le pueden dar un buen plus al Campeonato Nacional y hay que tomar en cuenta que han sacado ventaja por estar en el primer lugar. Por nombre tiene varios jugadores a pesar de la edad que tienen", finaliza.