El paraguayo jugó de titular el partido en que Colo Colo se impuso a Santiago City, pero no pudo mostrar su mejor rendimiento.

Más de la cuenta debió sufrir Colo Colo ante Santiago City por la Copa Chile. El cuadro albo, plagado de juveniles, se impuso por 2-0 ante el equipo de la Tercera División, cuarta categoría del fútbol chileno, aunque solo pudo sentenciar el partido cuando este ya finalizaba.

Los albos, en todo caso, sacan cuentas alegres con el rendimiento de varios de sus canteranos, como Lucas Soto, Daniel Gutiérrez y Pedro Navarro. Pero no contó con un buen rendimiento de Dario Lezcano, el paraguayo que llegó a principios de año a reemplazar un puesto delicado luego de la salida de Juan Martín Lucero.

Y si bien Lezcano lleva tres goles en pocos minutos de juego, el paraguayo no convence y poco a poco empiezan a masificarse críticas en relación a un supuesto sobrepeso. Algo que si bien no está comprobado, si podría tener relación a su poca movilidad en la cancha.

En conversación con RedGol, tres ex jugadores albos, como Eddio Inostroza, Hugo González y Jorge Coke Contreras se sumaron a las críticas al jugador, especialmente por lo mostrado en los últimos partidos.

"Yo no sé si estará con sobrepeso. A la vista pareciera, pero es algo que lo tienen que solucionar en la interna", señaló Yeyo Inostroza, algo que profundizó Hugo González señalando que "no sabemos cómo es él físicamente. El cuerpo médico tiene claro los parámetros que tiene Lezcano, así que ellos son los encargados en dar una opinión con respecto a su físico. Trató de aguantar, trató de jugar, pero no está fino para hacer goles".

Sin embargo, el más duro fue Coke Contreras, quien destacó que Lezcano "no tiene mucha movilidad. No es un jugador inteligente para sacar provecho de las ocasiones que pueda tener. Uno espera de él lo del cabezazo. Los movimientos no son los adecuados".

E hizo una comparación en relación a Juan Martín Lucero con respecto a los delanteros albos actuales. "Yo al primer partido me di cuenta que Lucero iba a darle muchas alegrías a Colo Colo. Con solo moverse en la cancha. A Lezcano le falta eso y a Benegas uno lo conoce, es luchador, las corre todas, pero no es para nada eficiente. No es lo mejor que podría tener Colo Colo".