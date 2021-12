Colo Colo dejó escapar el liderato este domingo luego de caer ante Unión Española y complicó sus opción para coronarse como campeón. El Cacique le dejó servido el título a Universidad Católica a una fecha del final del Campeonato Nacional, pero todavía tiene una última oportunidad.

Este sábado los Albos visitan a Deportes Antofagasta en su chance definitiva para seguir peleando por la copa. Ante los Pumas solo les sirve ganar y esperar por que los Cruzados no sumen nada ante Everton en Viña del Mar.

El panorama no es el mejor y más pensando que no solo se les escapó el título, sino también porque el coronavirus parece no darles tregua. De hecho, este martes un nuevo caso dentro del plantel encendió las alarmas de cara al choque con el CDA.

En Deportes Antofagasta saben que Colo Colo no lo está pasando bien y, más allá de la lucha en la parte alta, se juegan su propia opción de alcanzar la Copa Sudamericana. Es por ello que para el duelo, pusieron a la venta todas las entradas posibles, incluidas las de visita.

Este martes los Pumas lanzaron a la venta los boletos para el compromiso con el Cacique, que pese a su mal cierre de temporada, tendrá el apoyo de sus hinchas. Esto, porque en apenas unas horas agotaron todos los tickets que se habían puesto a disposición.

Colo Colo con sus hinchas, pase lo que pase

Colo Colo tiene un panorama más que complicado si quiere pelear el título y depende de un milagro en Viña del Mar para que la UC no sume ante Everton. Sin embargo y pese a ello, sus fanáticos estarán alentando hasta las últimas consecuencias, llenando las tribunas.

Antofagasta habilitó el sector de Galería Sur para los hinchas del Cacique, el que se agotó de inmediato. De esta manera, resta solo que se vendan lo que queda de boletos para completar el aforo del recinto, el que en fase de Apertura Inicial está con un 70 por ciento de capacidad. Es decir, 14.824 espectadores.

Universidad Católica es líder con 65 puntos y tiene la primera opción para ser campeón. Colo Colo lo sigue con 62, quedando obligado a ganar y esperar una derrota de los Cruzados ante Everton para que el título se defina en una final. ¿Qué pasará con el cierre del torneo?